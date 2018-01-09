Pepe: Cenk Tosun ile gitmeden konuştum...

Pepe, Cenk Tosun ile Everton'a transferinden önce konuştuğunu açıkladı ve "Cenk Tosun ile gitmeden konuştum. Kamplarda Cenk Tosun ile geleceği hakkında birkaç kez konuştum. 'Geleceği düşünme ve bugünü düşün' dedim. Kendisini geliştirmesini tavsiye ettim. Bir şey olacaksa, kendiliğinden olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de yaşadığı tecrübeleri Cenk Tosun'a aktardığını söyleyen Pepe"Real Madrid'e transfer olduğumda Fernando Hierro ile konuştuk, parayı düşünmememi söyledi ve ben de öyle yaptım. Real Madrid'de böylece 10 sene oynadım. Şimdi ben de tecrübelerimi Cenk'e aktardığım için mutluyum." dedi.