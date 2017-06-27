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Pepe, Beşiktaş'tan servet istedi!

Beşiktaş, Real Madrid ile yollarını ayıran Pepe'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

27 Haziran 2017 Salı 10:11
Pepe, Beşiktaş'tan servet istedi!

Gelecek sezona daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Pepe için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık bir haftadır devam eden girişimlerin ardından Pepe, siyah-beyazlı ekipten iki yıllık kontrat ve senelik 5 milyon euro garanti ücret, ayrıca imza parası talep etmişti.

Beşiktaş ise Pepe'ye önce senelik 3,5 milyon euro önerdi, ardından da teklifi yükselterek yıllık 4 milyon euro ve elde edilecek başarılarda ek ödeme teklif etti.

Bu gelişmelerin ardından Pepe transferi için görüşmeler devam ederken çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro dışında imza parası da talep eden Portekizli yıldızın istediği bu ücretin 3 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Bu durumda Pepe'nin Beşiktaş'a iki yıllık maliyeti 13 milyon euro oluyor.

10 yıldır Real Madrid forması giyen Pepe, İspanyol devine Porto'dan transfer olmuştu. Kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan tecrübeli stoper, bunun dışında birçok kupa kaldırdı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:11
  1. Beşiktaş
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