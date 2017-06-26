Pepe Beşiktaş'tan dünyaları istedi

Beşiktaş'ın transferi için çaba harcadığı Pepe'nin yıllık 5 milyon Euro ücrete ek olarak istediği imza parası ortaya çıktı. Portekizli oyuncu 3 milyon Euro da imza parası talep etti.

Yaklaşık 1 haftadır Portekizli oyuncu için temaslarda bulunan siyah beyazlılar, ücret konusunda gelen talebi karşılanabilecek düzeye indirmeyi amaçlıyor.

Pepe'nin gelecek sezon öncesi ödenmesini istediği imza parası miktarının 3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Bu durumda tecrübeli stoperin 2 yıl için toplam maliyeti 13 milyon Euro olacak.

Ntv Spor'un haberine göre; Futbol komitesi son olarak Pepe'ye 4 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Bu ücrete imza parasını da dahil eden yönetim, kazanılacak başarılara göre sezon içinde yapılacak ek ödemeleri de sözleşmeye ekleme teklifinde bulundu.