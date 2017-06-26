Pepe Beşiktaş'tan dünyaları istedi
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine bulunduğu Portekizli stoper Pepe, siyah beyazlılardan tartışma çıkartan bir ücret talep etti.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:44
Beşiktaş'ın transferi için çaba harcadığı Pepe'nin yıllık 5 milyon Euro ücrete ek olarak istediği imza parası ortaya çıktı. Portekizli oyuncu 3 milyon Euro da imza parası talep etti.
Yaklaşık 1 haftadır Portekizli oyuncu için temaslarda bulunan siyah beyazlılar, ücret konusunda gelen talebi karşılanabilecek düzeye indirmeyi amaçlıyor.
Pepe'nin gelecek sezon öncesi ödenmesini istediği imza parası miktarının 3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Bu durumda tecrübeli stoperin 2 yıl için toplam maliyeti 13 milyon Euro olacak.
Ntv Spor'un haberine göre; Futbol komitesi son olarak Pepe'ye 4 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Bu ücrete imza parasını da dahil eden yönetim, kazanılacak başarılara göre sezon içinde yapılacak ek ödemeleri de sözleşmeye ekleme teklifinde bulundu.
- Son 10 yıldır Real Madrid forması giyen Pepe, geçen sezon görev aldığı 18 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.