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Pepe Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Pepe’nin maliyet tablosu, Siyah-Beyazlılar’ı adeta şok etti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 10:21
Pepe Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde takıma tecrübeli bir stoper kazandırmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, son olarak Real Madrid’le kontratı sona eren Pepe’yi gündemine almıştı.

Son 10 yıldır İspanyol temsilcisinde görev yapan Portekizli futbolcu için temsilcisi Jorge Mendes aracılığıyla ilk teması kuran ve menajer Ahmet Bulut’la birlikte Lizbon’a çıkarma yapan Beşiktaşlı yöneticiler, şok bir taleple karşılaştı.

Tecrübeli isim için Mendes’ten maliyet raporu isteyen Kara Kartal, yıllık 5 milyon Euro’dan (20 milyon TL) 2 senelik kontrat ve 2.5 milyon Euro (10 milyon TL) da imza parası talebiyle karşılaştı.

12.5 milyon Euro’yu (50 milyon TL) bulan isteğin ardından taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

PSG’nin de atağı var 

Paris Saint-Germain’in de Pepe için Jorge Mendes’le temas halinde bulunduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’a ilettikleri şartları PSG’nin de önüne koyan Mendes’in, dev kulüpten “1+1 yıllık anlaşmayı kabul edebiliriz” cevabını aldığı belirtildi. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ve deneyimli ismin sıradaki takımının yakın zaman içerisinde netleşeceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:21
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Real Madrid
  4. Paris Saint-Germain
  5. Pepe
  • AviniAvini23 dk önce
    Almayın bunları kardeşim /çoğu alkolik serseri bunlar
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