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Pepe Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Portekizli oyuncu Pepe'de mutlu sona ulaştı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:16
Pepe Beşiktaş'ta!

Real Madrid'te uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoper ile görüşen siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadan Pepe'nin Beşiktaş formasıyla fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'ın Instagram hesabındaki "Hikaye" bölümünden yapılan paylaşımda transfer görüşmelerini yürüten asbaşkan Umut Güner ile siyah-beyazlı formayla poz veren Pepe'nin fotoğrafı yer aldı.

Bir başka paylaşımda ise Umut Güner'in yanı sıra yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da bulunduğu ve Portekizli futbolcunun sözleşme imzalarken görülen fotoğrafa yer verildi.

Pepe de sosyal medyadaki hesaplarından, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Park'ın ve İstanbul Boğazı'nın göründüğü bir fotoğraf ile "Bu sene?" ifadesini paylaştı.

Beşiktaş'tan Pepe açıklaması

Beşiktaş Kulübü, uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, “Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:16
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