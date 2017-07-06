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Pepe: Beşiktaş'a kupalar kazanmaya geldim

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli yıldız Pepe, son 5 yıldır yükselen bir Beşiktaş olduğunu söyleyerek, "Ben de bu Beşiktaş'ın içine tohumlarımı bırakmak istiyorum. Beşiktaş'a kupalar kazanmak için geldim" dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:42
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:42
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