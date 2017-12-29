''Pentagon'un ihmalkarlığı tetikledi''

Üç büyük ABD kenti Salı günü Savunma Bakanlığı aleyhinde federal bir dava açtı ve silah sahibi olmaktan men edilen birçok ordu personelinin “ulusal sabıka sistemine” bildirilmediğini savundu.

New York City, San Francisco ve Philadelphia kentlerinin yetkilileri, mahkeme belgelerinde, askeri birimlerin bu tür bilgileri aktardıkları bozuk sistemin geçtiğimiz ay Teksas'ta bir kilisede 26 kişinin katledilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı bir açıklamada "Savunma Bakanlığının sebep olduğu bu aksaklık, suçluların ve boyutları ölçülemez zararlar vermek isteyen kötü niyetli kişilerin eline silahlar verilmesine neden oldu." dedi ve ekledi "New York şehri Philadelphia ve San Francisco'ya katılıyor ve Savunma Bakanlığına karşı ortak bir duruş sergileyerek yasalara uymalarını ve büyük çapta hatalı sistemlerini onarmalarını talep ediyor."

Yerel kolluk görevlileri, silah izin başvuruları konusunda sabıka sorguları yapmak ve satın alımları izlemek için FBI veri tabanından yararlanmaktadır. Adı geçen şehirlerin avukatları mahkemeye yaptıkları başvuruda, “insanların yanlışlıkla silah almalarını önlemek için bu veri bankasının güncel olması gerekir” ifadesi yer aldı.

Virginia, Alexandria'daki federal mahkemede açılan davada, Savunma Bakanlığının kayıt gönderme yükümlülüğüne devamlı olarak uyulmasını sağlamak için bir ihtiyati tedbir ve yargı denetimi isteniyor.

Federal yetkililer, suçlamalarla ilgili açıklama talebine henüz yanıt vermedi. Askeri yetkililer ise daha önce raporlamaları ile ilgili bir takım sorunlar bulunduğunu kabul etmişti.

Savunma Bakanlığının "önemli sayıdaki" men edilen personelin kayıtlarını FBI'nın ulusal sabıka sistemine rapor etme konusundaki başarısızlığı, eski ABD Hava Kuvvetleri üyesi Devin P Kelley'nin bir tüfek alması ve 5 Ekim'e Sutherland Springs, Texas'taki kilise baskını olayında 26 kişiyi öldürülmesine yok açmıştı. Kelley, 2012 yılındaki bir mahkemede aile üyelerine saldırmaktan hüküm giymişti ve silah satın almasına izin verilmemesi gerekmekteydi.

Hava Kuvvetleri yetkilileri, ordunun FBI'yı Kelley'nin ceza sicili hakkında zamanında uyarmayı başaramadığını ve bu tür raporlama eksikliklerinin "birkaç düzine" olduğunu keşfettiklerini itiraf etti.

Diğer kuvvet komutanlıkları da benzer açıklarının bulunduğunu itiraf ettiler.

Bu ayın başlarında, Pentagon'un denetin birimi, FBI'yı sabıka kayıtları hakkında uyarmak konusunda yaşanan bir dizi başarısızlığın olduğuna dair kanıtlar buldu. Başsavcı Jeff Sessions, FBI veri tabanında kapsamlı bir gözden geçirme emri verdi.

San Francisco Başsavcısı Dennis Herrera, Savunma Bakanlığı'nın cezai mahkumiyetleri doğru bir şekilde rapor etmemesinin Amerikalıları tehlikeye attığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

"Ülkemizde yaşanan silahlı şiddetin böylesine yüksek bir seviyede olması kabul edilemez'" dedi.

Davada, Silahlı Kuvvet komutanlarının yanı sıra, Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Jim Mattis ve diğer bazı yetkililerin isimleri de ayrı ayrı yer verildi.

Dava kayıtlarına göre, ABD Hava Kuvvetleri % 14, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri %36, Kara Kuvvetleri ise %41'lik bir oranda sabıkalı personelin kayıtlarını göndermede başarısız oldu.

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