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Pentagon'u alarma geçiren gizemli olay!

F/A-18 uçaklarının kokpitlerindeki kabin memurları 5 yıldan fazla bir zamandır neredeyse 300 defa oksijen kaybı yaşadı. Donanma ise bu sayıdaki artışın nedenini bilmiyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:47
Pentagon'u alarma geçiren gizemli olay!

Son kazada, bir hava saldırı donanması, psikolojik vaka olarak bilinen nedenlerden sonra 12 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar George H.W. Bush uçak gemisiyle birleştirildi. 

The Navy Times'ın haberine göre, filodaki en az 16 pilot, havasızlıktan dolayı, geminin basınç odasındaki bölüme alındı.

BAŞKA DONANMA UÇAKLARINDA DA YAŞANDI

F/A-18 uçağı psikolojik vakaların görüldüğü tek uçak değil. Haziran ayında, Arizona'daki Luke Donanma Sahası'ndaki 55F-35A Joint Donanma Uçakları da pilotların oksijen yetersizliği çekmesinden kaynaklı 5 kaza yaşanmasından sonra havalandırılmadı. 

YÜZLERCE UÇUŞ ERTELENMEK ZORUNDA KALDI

Nisan ayında yüzlerce donanma eğitmeni, T-45 Goshawks eğitim jetlerinin uçuşunu toksik gaz sızıntısı nedeniyle erteledi. Geçmişte oksijen sorunlarının hava kuvvetlerine maliyeti 150 milyon dolar oldu.

HİPOKSİ, ÖZELLİKLE PİLOTLARDA GÖRÜLÜYOR

Hipoksi, özellikle pilotlarda görülen, bedende oksijenin azalması durumu, donanma için uzun süre büyük bir problem oldu.

Diğer belirtileri olan bulantı, sersemlik, bilinç kaybı durumları ise evlerinden yüzlerce mil uzaktaki pilotların hayatını tehlikeye soktuğu gibi, milyon dolarlık donanmayı da tehlikeye atıyor. 

HİPOKSİ KAYNAKLI KAZALAR RAPORLANDI

Mart ayının sonlarında, F/A-18 Hornets ve Super Hornets pilotlarında bir yıldır artış gösteren hipoksi kaynaklı kazalar raporlandı.

Donanma yetkilileri şahitliğinde bir bant kaydı oluşturuldu. "2010 Mayıs ayından beri, tüm modeller kullanıma hazır görünüyor, yıl içinde psikolojik vakalardaki sayı ise artıyor." Atlantik Savaş Uçakları Donanma Komutanı Mike Hecht, "Gizemli bir durum. Psikolojik vakaların nedeni bilinmiyor" dedi.

Ancak, NASA da dahil olmak üzere, diğer tüm acentelerle çözüm üretmek için çalıştıklarını ekledi. Bir tanı koyamadıkları, somut bir veri bulamadıkları da belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:47
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