Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Kınıyoruz

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Pentagon: "(PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin) Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz."
01 Şubat 2018 Perşembe 20:42
Ayrıntılar geliyor..
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 20:42
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