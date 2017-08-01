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Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz!

ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Davis, Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını bildirdi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:31
Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz!

ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler ile NATO hava savunma sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını bildirdi. Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye’yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe oluşturuyor" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:31
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