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Pentagon'dan Suriye'de kimyasal faaliyet açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini açıkladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:13
Pentagon'dan Suriye'de kimyasal faaliyet açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye rejiminin diğer bir büyük kimyasal saldırıya hazırlandığına dair belirtiler görüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Nisan'da kimyasal silahların ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiği yönündeki ifadeleri hatırlatan Galloway, Trump'ın dün akşam bu bağlamda, rejime kimyasal saldırı yapması durumunda sonuçlarına katlanacağını açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Binbaşı Galloway, söz konusu hazırlıkların İdlib kentinin Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal silah saldırısında kullanılan Şayrat Hava Üssü'nde sürdüğünü ifade etti.

Beyaz Saray'dan dün akşam yayınlanan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı belirtilmiş ve böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceği" vurgulanmıştı.

Muhabir: Kasım İleri

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:13
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Saray
  4. İdlib
  5. Beyaz Saray
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