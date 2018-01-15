Pentagon’dan sınırda kirli tezgâh

ABD önderliğindeki koalisyon, Türk medyasındaki haberleri onaylayarak terör örgütü PKK'nın Suriye silahlı kolu YPG ve Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile birlikte sınır muhafız ordusu adı altında 30 bin kişilik bir terör ordusu kuracağını açıkladı. Bu ordu için ilk etapta 230 kişinin eğitim gördüğü belirtilirken, 30 bin kişilik gücün 15 bin kadarının daha önce SDF'te görev yapan militanlardan olacağı söylendi. Koalisyon, diğer 15 bin kişilik gücün ise sıfırdan eğitilerek söz konusu orduya katılacaklarını bildirdi. "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" (BSF) adı verilen bu ordunun, Suriye-Türkiye sınırı, Suriye-Irak sınırı ve Fırat Nehri Vadisi'nin Batı ve Güney sınırına yerleştirileceğini söyleyen koalisyon, sınır birliklerinin bölgenin etnik kompozisyonuna göre oluşturulacağını belirtti. Buna göre Türkiye-Suriye sınırına YPG'liler yerleştirilirken, diğer bölgelere Arap ağırlıklılar konumlandırılacak.

TERÖRİSTLER DEYREZZOR BÖLGESİNE YERLEŞTİRİLECEK

Tüm güçlerin YPG önderliğindeki SDF tarafından komuta edileceği vurgulanan açıklama, bu sınır birliklerinin aynı zamanda Esad ve Rusya'nın elinde tuttuğu Deyrezzor bölgesine de yerleştirileceğini gösteriyor. Geçen hafta söz konusu orduyla ilgili haberlerin Türk medyasına yansıması üzerine, ABD'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı Phil Kosnett, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarılmış ve Türkiye'nin rahatsızlığı iletilmişti.

Sabah