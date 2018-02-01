Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pentagon'dan pişkin 'Türkiye' açıklaması: Kınıyoruz

Pentagon'dan binlerce TIR silah verdiği PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin pişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." denildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 20:42
Pentagon'dan pişkin 'Türkiye' açıklaması: Kınıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Afrin'den yapılan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamanın devamında, "DEAŞ'a yapılan operasyonlar bitince YPG'ye verilen silahları geri alacağız." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 20:42
  1. PYD/PKK
  2. Pentagon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet hac kura sonuçlarını açıkladı
    1. Diyanet hac kura sonuçlarını açıkladı
    2. Kobani'de kansızlardan 'kan' anonsu!
    3. Pentagon'dan pişkin 'Türkiye'..
    4. "Suriye, Rusya için 'ikinci Afganistan..
    5. O ülkeden füze denemesi
    6. Tacikistan Başmüftüsü'nden Afrin desteği
    7. Halk kenti savunmak için hendek kazıyor
    8. Facebook kapanıyor mu?
    9. Ankara'da büyük patlama!
    10. İtiraf ettiler... Devasa bir kayıp var
    11. Deprem sonrası doğdu... Bakın adını ne..
    12. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler izne..
    13. Türkiye'ye bir Afrin desteği daha!
    14. Bakan Soylu: Afrin'de bunu tesis..
    15. 105 yaşında ölen Japon doktordan 8..
    16. Kamyonun yakıt deposundan öyle birşey..
    17. Yargıtay hazırladı... 15 Temmuz ile..
    18. Ahmet Nesin'den cahil 'Afrin' yorumu
    19. Bugün bulundu... Dev bomba şantiyeden..
    20. Terör örgütü PKK kan anonsu yapmaya..
    Termobarik patlayıcımız hazır!
    Termobarik patlayıcımız hazır!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki