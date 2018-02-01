Pentagon'dan pişkin 'Türkiye' açıklaması: Kınıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Afrin'den yapılan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamanın devamında, "DEAŞ'a yapılan operasyonlar bitince YPG'ye verilen silahları geri alacağız." denildi.

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