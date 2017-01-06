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Pentagon'dan 'İncirlik' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) İncirlik Üssü'yle ilgili yapılan açıklamada,"Koalisyon İncirlik'in kullanılmasını takdir ediyor. Türk tarafıyla görüşmelerde bunu dile getireceğiz" denildi.

Pentagon'dan 'İncirlik' açıklaması
Eklenme: 06 Ocak 2017, 08:50
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) İncirlik Üssü'yle ilgili yapılan açıklamada,"Koalisyon İncirlik'in kullanılmasını takdir ediyor. Türk tarafıyla görüşmelerde bunu dile getireceğiz" denildi.

 
EtiketlerPentagonABDIncirlik Ussu
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