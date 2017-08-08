Pentagon'dan İHA düzenlemesi!

Pentagon, ülkedeki askeri üslere yaklaşan özel veya ticari insansız hava araçlarının düşürülmesine olanak sağlayan bir düzenleme yaptı.



Pentagon’dan yapılan açıklamada, Bakanlığın askeri üslere yakın uçurulan İHA’lara karşı bir düzenlemeyi hayata geçirdiği ve söz konusu düzenlemenin gizli kalacağı belirtildi.

Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, personeline, önemli tesis ve kritik unsurlara tehdit teşkil eden insansız hava araçlarına karşı neler yapabileceğini anlatan spesifik ve gizli bir politika yayınladı” ifadesi yer aldı.

Tüm İHA uçuşlarının 'ABD Federal Havacılık Yönetimi' tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun dışında yapılan uçuşların yetkisiz olduğu belirtildi.

Askeri üslerin çevresinde izinsiz İHA kullananlara nasıl bir ceza uygulanacağı bilinmese de Pentagon'un yargılama süreciyle ilgili açıklaması dikkat çekti.

Buna göre "Askeri tesisler üzerinde gerçekleştirilen yetkisiz İHA uçuşları konusunda sivil adli soruşturma ve yargılama süreçlerini destekliyoruz. Kuvvet koruma tedbirlerine girmeyeceğiz ancak Bakanlık personelinin kendini koruma hakkı saklı bulunuyor" denildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlemenin içinde İHA’ların düşürülmesi, indirilmesi ve el konulmasının bulunduğunu ifade etti.

Davis, “ABD’de özel ve ticari İHA kullanımının artması tesislerimizin güvenliği, havacılık ve insanların güvenliği ile ilgili kaygılara yol açıyor” dedi.

Amerikan ordusunun ABD'de 130 askeri üssü bulunuyor.