Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama!

Pentagon: YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz.

25 Ocak 2018 Perşembe 22:40
ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama!

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 22:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Müslüman Kürt Müslüman Kürt 28 dk önce
    Artık silahlarınızı toplamayın, zira biz ganimet olarak alacaz
  • cihadcihad31 dk önce
    izliyomuş .... sen kimle kafa buluyon az kaldı o silahları yok ettiğimiz gibi sizi de suya sabuna dokunmadan kendi içinizde yok edecez
  • ikraikra1 sa önce
    Gerek yok kardesim..biz onlari topluyoruz..bedeli agir olsada...ama unutmayin sizinde odeyeceginiz bedel var ve zamani gelecek odesmemizin..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı
  1. TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen..
  2. "Bana bir defa secde et, seni bu..
  3. ABD'den YPG'ye verilen silahlarla..
  4. Reyhanlı'ya roketli saldırı
  5. Başakşehir'in yıldızı resmen..
  6. PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu..
  7. Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu..
  8. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi..
  9. Beşiktaş yıldız futbolcusunu Süper Lig..
  10. Akit'in haberi Fransa'da büyük ses..
  11. Kötü rüya gören na yapmalı?
  12. Türkiye'den önemli 'Irak' hamlesi: 1..
  13. Savaş hileden ibarettir
  14. "Ya Türkiye'nin şartları kabul..
  15. Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
  16. NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
  17. Putin'den İslam için önemli hamle!
  18. YPG'liler cenazelerini kaldırmaya..
  19. Mehmetçik vurdukça dolar çakılıyor! 3..
  20. Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi..
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine oturdu
Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine oturdu