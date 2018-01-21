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Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması

Pentagon, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 00:28
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ'ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Galloway, "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ'ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK'ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ'ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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