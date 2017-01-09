Pentagon'dan flaş İncirlik açıklaması

Son dönemlerde İncirlik üssünün, terör olaylarına destek verdiği düşüncesiyle kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine ABD harekete geçti.

Pentagon'dan flaş İncirlik açıklaması
Eklenme: 09 Ocak 2017, 21:46
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Türkiye'de son zamanlarda Suriye'de PYD, PKK gibi terör unsurlarınaa doğrudan silah desteği ülke sınırları içerisinde patlayan bombalar ve terör olayları sebebiyle İncirliğin kapatılması gündeme gelmektedir. Suriyede Muhalifleri direk hedef alan ABD Drone'leri şuanda İncirlikten kaldırdığı uçaklarla adeta Müslümanlar üzerine katliam yapıyor.

Mecliste İncirlik hava üssünün kullanıma kapanma ihtimalleri konuları açılırken ABD Pentagon sözcülüğü kısa bir açıklama yayınladı ve, "Koalisyon İncirlik'in kullanılmasını takdir ediyor. Türk tarafıyla görüşmelerde bunu dile getireceğiz" dedi.

Kaynak : ISLAH HABER
 
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