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Pentagon'dan flaş açıklama: Türkiye ile...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin’de PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki kaygıları konusunda Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:51
Pentagon'dan flaş açıklama: Türkiye ile...

AA muhabirinin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ile birlikte Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi amaçladıklarına dair açıklamaları hatırlatarak Pentagon’un bu konuda bir görüşme yapıp yapmadığını sorması üzerine Pentagon sözcülerinden Adrian Rankine Galloway, “Şu anki durumu çözmek üzere Türk müttefiklerimizle görüşme halindeyiz.” dedi.

Muhabirin, “Afrin’deki durum mu yoksa gelen bir durum üzerine mi görüşmeler var” sorusuna ise Binbaşı Galloway hem Afrin konusunda hem de genel anlamda Suriye konusunda Ankara ile görüşmeler devam ettiği kaydetti.

Görüşmelerin içeriği konusunda detay veremeyeceğini ifade eden Galloway: “Şu anda Amerikan hükümeti ile Türk hükümeti arasında bu krizi çözmek için görüşmelerin devam ettiğini teyit edebilirim.” şeklinde konuştu.

Krizden kastının ne olduğuna yönelik bir soruya ise Galloway, “Afrin’deki kriz ve daha geniş anlamda Türkiye’nin güvenlik kaygılarını” kastettiğini belirtti.

Tillerson'dan "güvenli bölge" açıklaması

Tillerson, Londra’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı’ndan” dolayı endişe duyduklarını ifade etmiş, “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini kaydetmişti. .

Ayrıca Reuters haber ajansının haberine göre Paris'e giderken beraberindeki gazetecilere konuşan Tillerson, Türkiye'ye yönelik ifadelerinde, "İhtiyacınız olabilecek bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim" demişti.

Tillerson, "Türklerle ve ayrıca sahadaki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimize ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını nasıl karşılayabileceğimize yönelik görüşme halindeyiz" ifadelerine yer vermişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:51
  1. güvenli bölge
  2. Afrin
  3. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
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