Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pentagon açıkladı: Afrin'de sivil kayıp yaşanmadı

Pentagon Sözcüsü Albay Manning, Afrin'de sivil kayıplar iddiasına ilişkin "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok" dedi.

30 Ocak 2018 Salı 07:37
Pentagon açıkladı: Afrin'de sivil kayıp yaşanmadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi.

Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 07:37
  1. ABD
  2. Albay Rob Manning
  3. Pentagon
  4. Afrin
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz46 dk önce
    Sizlerin oldurdugu sifil insan insandan sayilmiyormy bile bile egede bir gemimizi vurdunuz kaza saydinizbaskasi yaparsa hata siz kusursuz milletsilaha guvenip guc sanma eskiyada var silah bas bir elveda diyor turkun vurdugu vatanina gozdiken yasama hakki tanimayan hayinhakettigini buluyor yandas kopeklerde uluyor sizlerin suriyeden vatansiz insanlari koruyor artik size inanmak imkansiz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pasaportsuz ve vizesiz yolculuk geliyor! 2020'de başlayacak
  1. Pasaportsuz ve vizesiz yolculuk..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi..
  4. Zeytin Dalı ile 500 bin mülteci..
  5. Irkçı saldırıları terör örgütü PKK..
  6. CHP'li vekil öyle bir söz etti ki,..
  7. Pentagon Sözcüsü Albay Manning:..
  8. Terör örgütü PKK DEAŞ’lı taşıyor
  9. Katar'dan önemli Udeyd Üssü açıklaması
  10. Günün âyet ve hadisi
  11. Bahçelievler’de 12 milyon liralık..
  12. 68 yaşındaki Dr. Dursun Bostancı..
  13. Güvenilen yolcuya pasaport ve vize..
  14. CHP'li Aytuğ Atıcı: Bizim tek..
  15. CHP’li Öztürk Yılmaz kendini..
  16. Annelere doğum yardımı, dul kadınlara..
  17. Tarıma 14.5 milyar TL’lik hibe
  18. ABD'ye içerden çok! Canlı bombalarla...
  19. Hürkuş-B ilk uçuşunu gerçekleştirdi
  20. Amerika medyasından PYD itirafı!
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
Çekilin, yoksa vururuz!
Çekilin, yoksa vururuz!
Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!
Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!