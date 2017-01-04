Pentagon'dan El Bab açıklaması

TSK destekli ÖSO güçlerinin El Bab'ı dört bir taraftan kuşatmasının ardından bugüne kadar Türkiye'yi DEAŞ'a karşı mücadelede yalnız bırakan ABD'den açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Cook, "Türkiye'nin Suriye'deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki (El Bab) önemli fedakarlıklarını görüyoruz ve açıkçası DEAŞ'a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz" dedi.

Pentagon'dan El Bab açıklaması
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:15
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadelede gösterdiği fedakarlığı öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptığını söyledi.

Cook, "Türkiye'nin Suriye'deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakarlıklarını görüyoruz. Ve açıkçası DEAŞ'a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." diye konuştu.

Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.

 
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