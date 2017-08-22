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Pentagon'a Filistinli hacker şoku! Açık bulundu

Filistinli üniversite öğrencisi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un web sitesindeki açığı tespit etti.

22 Ağustos 2017 Salı 13:43
Pentagon'a Filistinli hacker şoku! Açık bulundu

Kudüs Açık Üniversitesinden (QOU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Emced Kabha, "güvenlik açığı koordinasyonu ve hata (siber böcek) bulanları ödüllendirme platformu" HackerOne internet sitesine gönderdiği raporda, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un internet sayfasında Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) türünden zaaf noktası bulduğunu belirtti.

Açık sayesinde bilgisayar korsanlarının parola teyit formu gönderebildiklerini ifade eden Kabha, formun Pentagon çalışanı tarafından onaylanması durumunda parolanın aktifleştirildiği ve korsanların çalışanın hesabına girebildiklerini kaydetti.

Sitedeki açıkla ilgili Pentagon ile yazışmasının ardından sorunun giderildiğine dikkat çeken Kabha, adının siteyi korsanlardan koruma konusunda emeği geçenlerin listesine yazıldığına işaret etti.

Çeşitli uluslararası sitelerin yaklaşık 48 açığını bulduğunu vurgulayan Kabha, teknoloji ve iletişim sektörlerinde güvenlik uzmanı olmayı amaçladığını söyledi.

Pentagon, sitelerinin güvenliğini artırmak amacıyla 2016’da 'Pentagon'u hackle' programı başlatmıştı. Program kapsamında anlaşmalı hackerler Pentagon'un sitelerinin açıklarını bulacaktı. HackerOne internet sitesi, 'Pentagon'u hackle' programının danışmanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 13:43
  1. Kudüs Açık Üniversitesi
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. Filistinli hacker
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