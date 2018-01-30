Pentagon sözcüsünün yanıt veremediği soru
Haftalık basın brifinginde ABD'li ve Türk gazetecilerin gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüleri AA muhabirinin sorusuna cevap veremedi.30 Ocak 2018 Salı 09:03
Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin soru Pentagon sözcüleri tarafından geçiştirildi.
CEVAP VEREMEYİNCE SAÇMALADI
AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği" yönündeki iddiaları yineledi.