Pentagon Sözcüsü'nden flaş Münbiç açıklaması

TÜRKİYE’nin Afrin’den sonra Münbiç’e harekât yapacağını açıklamasının ardından Gazete Habertürk'e konuşan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway’e, “Türk ve Amerikan güçleri Münbiç’te karşı karşıya gelebilir mi?” sorusunu yöneltti.

Galloway’ın bu soruya yanıtı, “Türkiye’yle her seviyedeki soruna çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını göz önüne alıyoruz ve DEAŞ’a yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız, Türk yetkililerle çözüm müzakerelerimizi sürdüreceğiz” oldu.

Sözcü Galloway’e, “Afrin operasyonunu şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da yönelttik. Galloway, “Kuzeybatı Suriye’deki durum nedeniyle endişeliyiz. Tüm tarafları DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Ayrıca PKK’nın müttefikimiz Türkiye’ye herhangi bir saldırısını da kabul etmeyeceğimizi belirtmek isterim” yanıtı verdi.

SİLAHLI GRUPLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMADIK’

ABD’nin desteklediği iki grubun, Özgür Suriye Ordusu ve PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Afrin’de karşı karşıya gelmesine ilişkinse Galloway’ın değerlendirmesi, “Afrin’deki silahlı gruplar DEAŞ’la mücadelede işbirliği yaptığımız gruplardan değil. Bu konuda onlara silah, eğitim ya da danışman desteği vermedik. Fakat Afrin’de artan şiddet sivillerin yerinden olması ve ölümleri artırma riski taşıyor” biçiminde oldu. Sözcüye son olarak “ABD’nin Türkiye sınırında çoğu YPG’lilerden oluşan 30 bin kişilik sınır gücü kurma kararı Türkiye’den sert tepki çekti, bu adımda ısrarcı mısınız?” diye sorduk. Galloway, “ ABDişbirliği yaptığı gruplarla kapasitesini geliştiriyor, bunun nedeni daha önce DEAŞ’tan temizlenen alanları korumak. DEAŞ’la mücadele evrildikçe, örgütün Suriye ve Irak’ta yeniden ortaya çıkmasına mani olmak için yeni yollar aramamız doğal. Bu güç tamamen iç istikrar amacı taşıyor. Amaç kaçan DEAŞ’lıların Suriye dışına çıkmasına engel olmak” dedi.