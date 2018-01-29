Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

* ABD tarafından eğitilen YPG güçleri içinden bir savaşçının sınırı geçerek Türk ordusu mensuplarını hedef aldığına dair haberler için ne diyeceksiniz?

Binbaşı Adrian Rankine Galloway: Haberleri gördük. Ancak elimizde şu an için bunu doğrulayacak bir bilgi yok. Ancak şunu vurgulamak isterim; Afrin’deki Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonunun bir parçası değil. Biz ABD olarak oradaki Kürt güçlerle çalışmıyoruz. Bizim hedefimiz sadece DEAŞ’ı yenmek. Bu çerçevedeki operasyonların büyük bölümü Orta Fırat Vadisi’nin güney bölümünde Ebu Kemal şehri yakınlarında devam ediyor. Bir kere daha vurgulamak isterim ki Afrin’de Türk askerleriyle karşı karşıya gelen Kürt güçlerinin küresel koalisyon ile herhangi bir bağı yok.

Albay Robert Manning: Ancak bu durumun bize şunu gösterdiğini kabul etmek lazım; bu dikkatimizi dağıtan bir süreç. Orada olmamızın gerçek sebebi olan DEAŞ ile mücadeleye odaklanma kabiliyetimizi zayıflatan bir şey.

* Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel dün ABD’nin Türkiye’nin operasyon düzenlemeyi düşündüğünü söylediği Menbiç’ten çekilme planının olmadığını açıkladı. Menbiç’te ABD ile Türkiye’nin çatışmasından endişeli misiniz?

Albay Robert Manning: Elbette iki NATO müttefiki olarak çatışmanıın önlenmesi için önemli tedbirler alıyoruz. Türkiye bizim güçlerimizin nerede olduğunu biliyor. Müttefikimiz Türkiye ile yakın iletişim içindeyiz. Koalisyon olarak bizim Menbiç’teki tek muhatabımız bu şehrin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Menbiç Askeri Konseyi.

* Bütün YPG güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekildiğini teyit edebiliyor musunuz? Menbiç’te YPG’li kalmadı mı?

Binbaşı Adrian Rankine Galloway: Spekülasyon yapmayız. Ama Menbiç’teki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup. Bu yapı, Suriye’nin o bölgesinin çoklu etnik yapısını yansıtan bir temsiliyete sahip. Menbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri DEAŞ’tan kurtatan Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi.