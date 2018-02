Pentagon resmen davet etti! ABD'liler birbirine girdi

Myanmar'ın, ABD'nin liderliğinde Asya-Pasifik bölgesinde 13 Şubat'ta başlayacak tatbikatlara davet edilmesi kararı Washington'da tartışmaya neden oldu.



Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, her sene düzenlenen Altın Kobra tatbikatının insani yardım ve afetle mücadele kısmına Myanmar'dan üç subayın davet edileceğini açıkladı.



Logan, tatbikata davet edilecek subayların rütbeleri ve kimlikleri konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



Karar, Arakan eyaletinde yüzlerce köyü yakan sivilleri katleden Myanmar ordusunun tatbikata katılmasına karşı çıkan ABD'li milletvekillerinin tepkisini çekti.



"ETNİK TEMİZLİĞE BULAŞAN ORDULAR KABİLİYETLERİNİ ABD ASKERLERİNİN YANINDA GELİŞTİRİLMEMELİ"



Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Cumhuriyetçi üyesi Senatör John McCain, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "etnik temizliğe bulaşan orduların, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanında geliştirmemeleri gerektiğini" söyledi.



Bu arada Dış İlişkiler Komitesi tarafından dün onaylanan, Senato'nun her iki kanadı tarafından desteklenen yasa tasarısı, Myanmar ile askeri angajmanlara yönelik kısıtlamaları güçlendirmesi ve bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Benzer bir tasarı da ABD Temsilciler Meclisinde sunuldu.



"DOKUNULMAZLIKLA ULUSLARARASI HUKUKÇU AÇLAKÇA İHLAL EDENLERİ ÖDÜLLENDİRMEMELİYİZ"



Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ed Royce ve ABD'nin ciddi insan hakları ihlallerine karışan ordulara desteğini yasaklayan yasanın mimarı Demokrat Senatör Patrick Leahy, Myanmar'ın Tayland'daki tatbikata katılmaması gerektiğini dile getirdi.



Leahy, "Dokunulmazlıkla uluslararası hukuku alçakça ihlal edenleri ödüllendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.