Pentagon görevlisi: Türkiye kan gölüne dönecek

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Pentagon görevlisi Michael Rubin skandal bir yazı kaleme aldı. Rubin, Türkiye'nin yakında kan gölüne döneceğini iddia etti.

15 Temmuz Darbe girişiminde başarısızlığa uğrayan CIA vazgeçmiş gibi görünmüyor. Şimdi de Türkiye'deki uç noktaları kaşıyarak çatışma çıkartmaya çalışıyor. Bunun için kullandığı en etkili isim de Pentagon görevlisi Michael Rubin oldu.

ABD Donanma Akademisi Öğretim Üyesi olan Michael Rubin, American Enterprise Institute'de (Yazının İngilizce orjinali için tıklayın) önceki gün yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasayı değiştirerek halk desteğiyle kazanamadığını silah yoluyla kazanmak istediğini ileri sürdü.

15 temmuz darbe girişimin Erdoğan'ı 'Tanrı'nın bir hediyesi' olduğunu öne süren Rubin, Erdoğan'ın darbe girişimini tasfiyeler için bahane olarak kullandığını savundu.

TÜRKİYE KAN GÖLÜNE DÖNMEK ÜZERE

Rubin'in yazısında yer alan iddiaya göre Perinçek Anayasa Değişikliğine izin vermeyecek. Yaptığı açıklamada Erdoğan ile restleşmesinin en önemli adımlarından biri. Rubin Erdoğan ve Putin arasında bir husumet olduğunu öne sürerek "Türkiye'nin kan gölüne dönmek üzere" olduğunu iddia etti.

Rubin, “Türkiye kesinlikle kan gölüne dönecek. Asıl merak konusu bunun ne zaman gerçekleşeceği” diye yazdı.

Michael Rubin’in kaleme aldığı bu yazının ardından Türkiye’deki terör olayları bir hayli artış gösterdi. Yaşanan bu süreçte akıllardaki kuvvetli şüpheler yerini korurken bu yazı sayesinde saldırıların azmettiricisi hakkında net bir bilgi sağlaması da mümkün oluyor.

MİCHAEL RUBİN KİMDİR?

2003-2004 yıllarında -Bağdat'ın düşmesinden sonra- Irak'taki Koalisyon İşgal Yönetiminde görev alan Michael Rubin, şu an Amerikan Girişim Enstitüsü adlı kuruluşta çalışıyor. Ayrıca Amerikan Donanması AskeriAkademisinde (Naval Postgraduate School) öğretim görevliliği ve Amerika'da yayınlanan Middle East Quarterly (Ortadoğu bülteni) dergisinin editörlüğünü yapıyor.