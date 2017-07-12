Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulamadı

Bir ay önce Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:27
Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulamadı

Bu açıklamadan bir hafta sonra 22 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı da; "Bağdadi'yi öldürdüğümüz neredeyse kesin" demişti.

Tüm bu yaşananların ardından dün öğleden sonra Rus kaynakların geçtiği haberde; Bağdadi'nin ölümünün DEAŞ tarafından doğrulandığı ifadeleri yer almıştı.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPTI

Ancak, Bağdadi'yi öldürme konusunda Rusya ile yarışa giren ABD'den açıklama gecikmedi.

Pentagon, elinde DEAŞ örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddialarını doğrulayacak bilgi olmadığını açıkladı.

GÖZLEM ÖRGÜTÜ "ÖLDÜ" DEDİ

Öte yandan; Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, kısa süre önce Reuters'a yaptığı açıklamada Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair elinde "teyit edilmiş bilgi" olduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:27
  1. abd
  2. rusya
  3. bağdadi
  4. DAEŞ
  5. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump ile Macron Suriye'yi görüşecek
    1. Donald Trump ile Macron Suriye'yi..
    2. Dünyada 710 milyon kişi göç etmek..
    3. Yorgun mermi dehşeti: Kaskını delip..
    4. Donald Trump Jr. 'Rusya' yazışmalarını..
    5. Bülent Arınç'ın damadı 'FETÖ Abisi'..
    6. Yaptığıyla 3 ayda yoğun ilgi gördü
    7. Hamas'tan önemli çağrı: Hazırız!
    8. Amerika Pasifik’te füze savunma..
    9. Şantiye mutfağında dehşet!
    10. Çinli askerler ülkenin yurt dışındaki..
    11. Rumların gazına gelmeyin
    12. Reina katliamında Danimarka skandalı
    13. Arabalı vapur iskeleye çarptı
    14. Suudi Arabistan’dan Türkiye daveti
    15. Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi..
    16. 15 Temmuz’un B planı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'ye..
    18. 4 Körfez ülkesinden ortak Katar..
    19. Taypa'dan Sırbistan'a önemli yatırım
    20. Dört ülkeden Katar-ABD anlaşmasına cevap
    Kabe örtüsüne bakın ne koydular!
    Kabe örtüsüne bakın ne koydular!
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini unutun
    Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini unutun
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!