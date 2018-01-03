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Şok eden itiraf: İzne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuşlar

Eski emniyet amiri E.Ü, FETÖ’cü polislerin izne ayrılıp Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:16
Şok eden itiraf: İzne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuşlar

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, geçmişte Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu bazı polislerin ücretsiz izne ayrılıp ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.

Mahkemece kabul edilen davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen E.Ü, 2010 yılında misyon koruma sınavına girdiğini anlatarak, "Bu dönemde kod ismi 'Alper' olan kişi, bizim misyon koruma sınavına girmemizi ve misyon korumaya gitmemizi istemiyordu. 'Cemaate yakın birisini koruyabilirseniz gidin, yoksa bulunduğunuz yerde kalın' dedi." diye konuştu.

E.Ü, buna rağmen girdiği misyon koruma sınavını kazandığını ancak cemaat mensuplarından tepki aldığını belirterek, "Ben sınavı kazanınca 'Alper' bana tepki gösterdi. Ben misyon koruma için Kuveyt, Arnavutluk ve Kosova'yı tercih ettim. Aynı dönemde eşimin rahatsızlığı vardı, eşimin rahatsızlığıyla ilgili rapor tercihimi dosyaya ekledim. Bunun üzerine tercihim dışında ABD'deki Boston Türk Başkonsolosluğunda görevlendirildim." dedi.

ABD'ye ilk gittiği dönemde kafelerde cemaat mensuplarıyla tanıştığını ve dini sohbetler yaptıklarını beyan eden E.Ü, şunları kaydetti:

"Dini sohbetler sonunda Nuh G, isimli şahıs bana 'Başkonsoloslukta önemli bir konu veya gelişme olup olmadığını veya başkonsolosun nasıl birisi olduğunu sorar, birtakım bilgiler almaya çalışırdı. Nuh G, ByLock isimli uygulamayı indirmemi istedi. Bana cemaatten gelen talimata göre tüm haberleşmelerin ByLock uygulaması üzerinden yapılacağını, hadis, ayet ve dini içerikli bilgiler göndereceğini, önemli gelişmelerin de bu uygulamadan iletilebileceğini söyledi. ByLock indirdikten sonra birbirimizi kişi listesine ekledik."

POLİSLER ÜCRETSİZ İZNE AYRILIP GÜLEN'İN MALİKANESİNDE NÖBET TUTMUŞ

ABD'de bulunduğu dönemde örgütün elebaşı Gülen'in malikanesinin yer aldığı Pensilvanya'ya ziyaretlerde bulunduğunu anlatan E.Ü, burada anlam veremediği olaylarla karşılaştığını vurguladı.

E.Ü, söz konusu dönemde Gülen'in malikanesinde Türkiye'den giden örgüt mensubu polislerin görev yaptığını dile getirerek, şunlara aktardı:

"Gülen'in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikanesine Mayıs 2015'te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı kurulduğunu gözlemledim. Cemaatin üst sorumlularından Suray D, bana 'Gülen'in malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler' dedi. Pensilvanya ziyaretimde Türkiye'deki örgüt mensuplarının önemli şahıslarını da burada görmüştüm."

Sanık E.Ü'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:16
  1. Fetullah Gülen
  2. Pensilvanya
  3. FETÖ
  • ALPALP58 dk önce
    Gavurların tarlasına oturmuş. Nöbet tutsa ne olur tutmasa ne olur.
  • AlperAlper59 dk önce
    Baklava çalan fakir çocuklara 15 yıl vermişlerdi de toplumdan baskı gelince dava düşürülmüştü,şimdi başta soru her türlü hırsızlık,sahtekarlık,din tüccarlığı,herif kayırma,emperyalizmin tetikciliği,vatan hainliği,iftira,ayak kaydırma,emaneti ehline vermeme vb. bir sürü suç işleyenlerherhalde 3-5 yıl yatıp kurtulaçakmı?O zaman daha çook FETÖ çıkar bu topraklardan.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Vallahi böğhh geldi bu FETÖ ajanı FETÖ militanı, FETÖ polisi FETÖ askeri haberlerinden. Adam gibi şu yargılamalarızı tamamlayın, İDAM yasasını milletin gözünden kaçırdınız İDAM isteyen milleti tuluma razı ettiniz, bari ülke içinde cezasını veremediğiniz kaçaklarında abuk subuk haberlerini yapmak yerine infaz haberlerini verin. Milletinde içi ferahlasın biraz. İnsanları şişirdiniz yeter artık yaaa!!!
  • AAAA1 sa önce
    AKIL NE KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY GAVUR KÖPEĞİNE BİLE MÜSLÜMANIM DİYENE NÖBET TUTTURUYOR UYAN MÜSLÜMAN UYAN.OYUN HEP AYNI.
  • vatanimvatanim1 sa önce
    Eger bir kuruş hakkim gecmisse onlara zehir zikkim olsun. ALLAH Jic bir zaman ondurmasin!
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Lanetullah şeytan ı lain'in hizmetkarları ve başlarındakı fasık münafık bir taraftan siyonizmin köpekliklerini yaparken, öbür taraftanda ellerine geçirdikleri bütün devlet organlarını ve memurlarını istedikleri gibi kullandılar. O kullanılan paçavralar bir dünyalığa temah ederek hem bu dünyalarını ve hemde ahiretlerini zindana çevirdiler. Halen kim peşlerinde ise en ağır cezalara çarptırılmalıdır.
  • DirilişDiriliş1 sa önce
    Maaşı bizden aldılar zehir zakkum olsun inim inim inletsin bağısaklarını delsin iki cihanda yakaları bir araya gelmesin onların yüzünden iki şiketim battı.
  • MetinMetin1 sa önce
    Bu kadar da beyinsizmiydiniz cüsss abd itleri yedigi kaba pisleyen itler
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Cia zaten koruyormüşrik evangelist imansızı,bu soytarıları da motive için kapıya dikiyorlar.Köpeğin köpeği yani...
  • Osman19 Osman19 1 sa önce
    Cayir cayir yskmali bu Hacli-Sion hizmetcisi Haramzade Hirsizlari
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