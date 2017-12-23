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Pensilvanya dediler Umre çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, "4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü" iddialarını yalanladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 23:16
Pensilvanya dediler Umre çıktı

Belirtilen tarihte Umre’ye gittiğini kanıtlayan fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, sert eleştirilerde bulundu. CHP'li Özel'in, 4 Şubat 2012'de FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı." ifadesini kullandı.

Soylu, Özel'in kendisi hakkında 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'da olduğu ve FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 23:16
  1. Umre
  2. CHP
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Özgür Özel
  5. Pensilvanya
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