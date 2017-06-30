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Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Pendik'te uyuşturucu ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak bilinen kişilere yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 09:57
Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Pendik'te uyuşturucu ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak bilinen kişilere yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan ve bazı suçlardan aranan 10 "sokak satıcısı"nın yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Önceden tespit edilen adreslere Özel Harekat ve Asayiş Şube görevlilerinin desteğiyle giren polis ekipleri zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin evleri ve gösterdikleri yerlerde narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.

Operasyon sırasında polis helikopteri ve emniyete ait insansız hava araçlarıyla havadan koordinasyon da sağlandı.

Narkotik köpeği kömürlükte uyuşturucu saklanan çukur buldu

Dumlupınar Mahallesi'nde bir binaya gelen polisler, aranan şüpheliye ait bahçede "Pitbull" cinsi bir köpek olduğunu gördü.

Saldırgan köpek, Pendik Belediyesine bağlı ekiplerce uyuşturucu iğne kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Daha sonra eve giren Özel Harekat ve narkotik polisleri çeşitli uyuşturucuları sattığı gerekçesiyle aranan zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin evi ile bahçede bulunan kömürlüğünde narkotik köpeği ile aramalar yapıldı. Aramalarda evin kömürlüğünde daha önce uyuşturucu gömüldüğü belirlenen bir çukur tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar

Operasyon kapsamında Pendik'teki 9 adresin yanı sıra Tuzla'da bir binada arama yapıldığı bildirildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda yüklü miktarda eroin, kokain ile bir kalaşnikof tüfek, 10'dan fazla ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatı da yapıldığı öne sürülen bir adreste ise uyuşturucuların yanı sıra yüklü miktarda para bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Bu kişilerin terör bağlantılarının olup olmadığına ilişkin araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:57
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Dumlupınar
  5. Narkotik
  6. Tuzla
  7. Pendik
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