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Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltında!

Pendik’te bu sabah yapılan narkotik operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah, para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 19:12
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltında!

Pendik’te bu sabah Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Düzenlenen baskında 3 kilo 930 gram toz esrar, 56 gram eroin 39 gram metanfetamin, 43 adet extacy hap, uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin 65 lira, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek 3 adet şarjör ve 115 adet fişek, 4 adet tabanca, 14 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği kartuşu, 144 adet tabanca fişeği, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü ve 6 adet el yapımı tabanca kabzası ele geçirildi. Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve aranma kaydı olan 2 şahsın da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturmanın devam edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 19:12
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Narkotik
  3. Pendik
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