Pendik'te şortlu kıza saldıran Kızılateş hakim karşısına çıktı!

İstanbul Pendik’te, şort giydiği gerekçesiyle üniversite öğrencisi Melisa Sağlam’a saldıran Ercan Kızılateş hakim karşısına çıktı. Sanık Kızılateş'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Hakim, sanık Kızılateş'e "Bu şekilde giyinmek uygun değildir dediğinde ne bekliyordun? 'Eve gidip üzerimi değiştireyim haklısın' demesini mi bekliyordun? Amacın nedir? Neden böyle bir şey yaptın?" diye sorunca sanık, "Diğer bayanlar da kendisine baktı. Nasıl giyinmiş diye" şeklinde yanıt verdi.

Sanığın tahliye talebi reddedildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, mağdur Asena Melisa Sağlam, tarafların avukatları katılırken davayı çok sayıda kadın platformu takip etti.



"SENİ SEVİYORUM DESE ONU DA MI ÜZERİNE ALINACAKSIN"

Savunma yapan Kızılateş, minibüse bindikten bir süre sonra Sağlam'ın da bindiğini belirterek, "Giymiş olduğu kıyafet nedeniyle giyiminin yakışık almadığını söyledim. O da 'Bakma o zaman' dedi. Giyiminin insanları tahrik ettiğini söyledim. Kendisi kulaklık takıp 'Gerizekalı, salak' diye konuşunca aramızdaki tartışmadan dolayı bana söylediğini düşünerek bir an tahrik oldum, öfke duydum. Kendisine Tokat attım" dedi.



"SAÇINI ÇEKMEK İSTEDİM"

Bunun üzerine mahkeme hakimi Abdulvahap Duran, "Sana söylediğini nereden biliyorsun? Telefonda birine 'Seni seviyorum' dese onu da mı üzerine alınacaktın? Saçlarını okşadığın iddia ediliyor ne söyleyeceksin?" diye sordu. Kızılateş, "Kendisinin saçını çekmek istedim. Yapamadım. Cinsel amaçla değildi" diye yanıt verdi.



HAKİM İLE SANIK ARASINDAKİ DİYALOGLAR

Mahkeme hakimi daha sonra "Bu şekilde giyinmek uygun değildir dediğinde ne bekliyordun? 'Eve gidip üzerimi değiştireyim haklısın' demesini mi bekliyordun? Amacın nedir neden böyle bir şey yaptın?" şeklinde soru yöneltti.

Bu soruya ise Kızılateş, "Diğer bayanlar da kendine baktı. Nasıl giyinmiş diye" yanıt verince hakimin yeni sorusu ile karşılaştı. Hakim Duran, "Ne yani bütün bayanların gözlerine mi bakıyorsun? Bu konuda neden uyarma gereği duydun?" dedi.

Kızılateş soruyu, "Minibüste çok açık giyindikleri zaman insanlar gitmiyor. Başlarında dikiliyor" şeklinde yanıtladı. Hakim Duran da "Sana ne gitmiyorlarsa gitmiyorlar. Pişman mısın?" diye sordu.



"ÖZRÜNÜ KABUL EDECEK BEN DEĞİLİM"

Sanık ise pişman olduğunu söyleyerek, sosyal medyada karalandığını belirtti. Hakim Duran, "Pişman değilim itibarının zedelenmesi nedeniyle mi 'pişmanım' demek istiyorsun" dediğinde "Çok özür dilerim. Yapmamam gereken bir durumdu" yanıtını aldı. Bunun üzerine hakim "Benden dileme. Özrünü kabul edecek ben değilim" dedi.



"TOPLU TAŞIMAYA BİNEMİYORUM"

Sanığın savunmasının ardından Asena Melisa Sağlam'ı dinleyen hakim ifade öncesi genç kıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlam ise başından geçen olayı anlatıp şikayetçi olduğunu belirterek, "Olaydan sonra toplu taşımaya binemiyorum. Tek başıma sokakta duramıyorum. Karşı cinse karşı paranoya gelişti. Kendimi tehlikede hissediyorum. Sanığın özrünü kabul etmiyorum" diye konuştu.



"NASIL NE ŞEKİLDE DOKUNDU?" SORUSU

Mahkeme hakimi dosyayı bilirkişiye gönderilerek, sanığın Sağlam'ın saçlarına nasıl ve ne şekilde dokunduğu, kasıtlı mı ani gelişen el hareketiyle mi yapıldığı, eylemin ne kadar sürdüğü ve ne şekilde sona erdiği hususunda ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istenmesi istedi. Kızılateş'in tutuklu olmasının ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası müşteki Asena Melis Sağlam ailesi ve avukatlarıyla beraber İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Nuriye Alsancak, kadınlar olarak bu dosyayı çok önemsediklerini ve takip ettiklerini belirterek, Sağlam'ın yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Kadınlar olarak yaşam özgürlüğünü savunmak için bu dosyayı önemsediklerini ifade eden Alsancak,"Günümüzde kadın hakları mücadelesi maalesef bir yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi haline geldi. Sokakta yaşam şeklimiz ve kıyafetimiz nedeniyle hiç tanımadığımız erkekler tarafından saldırıya uğrar olduk." diye konuştu.

Asena Melis Sağlam da "Duruşma benim adıma güzel geçti çünkü tutukluluk halinin devamına karar verildi. İçimdeki korkuyu ve hüznü biraz olsun dindirdi. Yanımda olanlara, aileme, avukatlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te 14 Haziran'da yolcu olarak bulunduğu minibüste, bir başka yolcu tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden M.S'nin şikayette bulunması üzerine sanık Ercan Kızılateş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda tutuklama talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kızılateş'in serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten savcılık itirazda bulunmuştu.

İtirazı kabul eden bir üst hakimlik, Kızılateş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Sanık Kızılateş'in "hakaret", "kasten yaralama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.