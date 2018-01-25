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Pendik'te otomobil üst geçitten uçtu

Pendik'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:37
Pendik'te otomobil üst geçitten uçtu

Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik'te Mustafa Günaydın'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:37
  1. Pendik
  2. Otomobil
  3. üst geçit
  4. kaza
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