Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pendik'te denize nazır kedi evleri

Pendik Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarını koruma altına alarak sahil şeridindeki kayalıklar başta olmak üzere belirli noktalara 600’ün üzerinde kedi evi yerleştirdi.

09 Ocak 2018 Salı 14:40
Pendik'te denize nazır kedi evleri

Pendik Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte sokak hayvanları için çalışmalarına hız verdi. Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarını koruma altına alarak sahil şeridindeki kayalıklar başta olmak üzere ilçenin belirli noktalarına 600’ün üzerinde kedi evi yerleştirdi.

Sokak hayvanlarının gelişimini yakından takip eden Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yardıma muhtaç hayvanları denetleyerek tedavi altına alıyor. Tedavi süresince Veteriner İşleri Müdürlüğünde gözetim altında tutulan hayvanlar iyileştikten sonra belediye ekipleri tarafından imal edilen yuvalara bırakılıyor. Sahil şeridindeki kayalıklarda yoğunlukta olan denize nazır kedi yuvaları sayesinde kediler  barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

'YUVALARIMIZIN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ'

Sokak hayvanları için seferberliğin devam edeceğini belirten Pendik Belediyesi Veteriner İşleri yetkilileri, ‘‘Bugüne dek yaklaşık 600 üzerinde kedi evini imal ederek ilçemizde konumlandırdık. Sahil şeridimizde çok sayıda bulunan kediler için 3 katlı ve 2 katlı değişik şekillerde kedi evleri yerleşirdik. Bu kedi evlerinin sayılarını arttırıyoruz. Düzenli olarak da bu hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamak için burada beslemeler yapıyoruz. Aynı zamanda hasta olanların veteriner hekimlerimizce, tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşmaları sağlanıyor. Sayılarını artırmayı çalışıyoruz bu kapsamda da çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:40
  1. istanbul
  2. pendik
  3. kadıköy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltalı futbolculara "şike" cezası
    1. Maltalı futbolculara "şike" cezası
    2. Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8..
    3. Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!
    4. FETÖ'cü Burak Akın her şeyi itiraf..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan taşeron eleştirisi:..
    6. Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde..
    7. Denizin içinden çıktı! Kurbağa adamlar..
    8. 'Benden 800 metre fark yiyen genç..
    9. Görme engellilere elektronik dünyanın..
    10. Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    11. FETÖ'cü Akın, neden teslim olduğunu..
    12. Gazilere saldıran hainlere 24 yıl hapis
    13. O hainlere 24 yıl hapis cezası!
    14. Kamikaze İHA'lar görücüye çıktı
    15. İphone fabrikasında yine intihar
    16. Hastaneden kadavra kaçırıldı
    17. Google'de 28 Şubat'mı yaşanıyor?
    18. 'Benim babam senin babana 20 milyar..
    19. Yardıma muhtaç kadına devletin yardım..
    20. CIA terör ordusunu eğitti! Büyük..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…