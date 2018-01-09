Pendik'te denize nazır kedi evleri

Pendik Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte sokak hayvanları için çalışmalarına hız verdi. Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarını koruma altına alarak sahil şeridindeki kayalıklar başta olmak üzere ilçenin belirli noktalarına 600’ün üzerinde kedi evi yerleştirdi.

Sokak hayvanlarının gelişimini yakından takip eden Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yardıma muhtaç hayvanları denetleyerek tedavi altına alıyor. Tedavi süresince Veteriner İşleri Müdürlüğünde gözetim altında tutulan hayvanlar iyileştikten sonra belediye ekipleri tarafından imal edilen yuvalara bırakılıyor. Sahil şeridindeki kayalıklarda yoğunlukta olan denize nazır kedi yuvaları sayesinde kediler barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

'YUVALARIMIZIN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ'

Sokak hayvanları için seferberliğin devam edeceğini belirten Pendik Belediyesi Veteriner İşleri yetkilileri, ‘‘Bugüne dek yaklaşık 600 üzerinde kedi evini imal ederek ilçemizde konumlandırdık. Sahil şeridimizde çok sayıda bulunan kediler için 3 katlı ve 2 katlı değişik şekillerde kedi evleri yerleşirdik. Bu kedi evlerinin sayılarını arttırıyoruz. Düzenli olarak da bu hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamak için burada beslemeler yapıyoruz. Aynı zamanda hasta olanların veteriner hekimlerimizce, tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşmaları sağlanıyor. Sayılarını artırmayı çalışıyoruz bu kapsamda da çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.