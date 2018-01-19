Pendik'te bilim merkezi çocukları bekliyor

Pendik Belediyesi hem Bilim Merkezi’nde hem de 5 mahalledeki Aile Çocuk Eğitim Merkezleri’nde çocukların hoş vakit geçireceği yönelik ücretsiz bilim ve deneysel atölyeler düzenliyor. Sülüntepe Şehit Burhan Önel Spor Kompleksi içinde kapılarını açan Pendik Belediyesi Bilim Merkezi’nde hafta için her gün Uzaya Yolculuk, Keşif Küresi, Led Işık ve Origami, Elektronik Devre ve Lehim gibi çeşitli atölye gösterileri gerçekleşiyor. Etkinliklerin yanı sıra 50 çeşit düzenek ve deneysel ekipman bulunduğu merkez çocuklara gezdiriliyor. 6-14 yaş arası yapılan etkinlikler için belediyenin web sitesinden online kayıt yaptırılabiliyor. Atölye etkinlikleri kontenjanla sınırlı olurken; geziler için kontenjan sınırı bulunmuyor. Bilim Merkezi yarıyıl tatili boyunca Cumartesi ve Pazar günleri ise ziyarete kapalı olacak.

Robotik atölyelerde kendi oyuncaklarını yapacaklar

22 Ocak-2 Şubat arasında Fevzi Çakmak, Kavakpınar, Ahmet Yesevi, Kurtköy ve Velibaba’daki Aile Çocuk Eğitim Merketleri’nde ise robototik atölye ve sanat çalışmaları var. Çocuklar, ebru çalışması, elektrikli araba, atlı karınca, hırsız alarmı, sokak lambası, tekne, helikopter gibi pek çok şey yapabilecek. Yaptıkları oyuncaklar ise kendilerine hediye edilecek. Web sitesinden kayıt yaptırılan ücretsiz etkinliklere 7-10 yaş arası ilkokul öğrencileri katılabilecek.