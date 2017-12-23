Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Penaltı mı? Taraftar büyük tepki gösterdi

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki bir pozisyon, sarı-lacivertli taraftarların oldukça tepkisini çekti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:21
Penaltı mı? Taraftar büyük tepki gösterdi

Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe'nin atağında ceza sahası içine yapılan ortaya hareketlenmek isteyen Giuliano yere düştü ve hakeme dönerek penaltı bekledi. Ali Turan ile ikili mücadeleye giren Giuliano'nun penaltı beklediği pozisyonda hakem Fırat Aydınus 'devam' kararı verdi.

Penaltı bekleyen Fenerbahçeliler, sosyal medyada Fırat Aydınus'un bu kararı eleştirdiler. Sarı-lacivertliler pozisyonun penaltı olduğunu savundular.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 21:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • doğrucu davutdoğrucu davut1 sa önce
    e haklilar tabi. her zaman fb lehine calinmasi lazim, penalti olsun olmasin, öyle alismislar.. aslinda fb puanlari suni, en az 10 puan geride olmalari gerekirdi, katakullileri olmasaydi.. ama olsun fb yine de lige renk katiyor.. cok yasa aziz ol sen fb..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
  1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  9. Lider, Adana'da yara aldı
  10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
  20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi