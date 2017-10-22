Penaltı isyanı

İlk yarıdaki tartışmalı kararları ile Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkartan Cüneyt Çakır, maçın ikinci yarısında da Galatasaray taraftarını çıldırttı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında Denayer, kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak Josef'in elinden döndü. Gözler bir anda Çakır'a çevrildi ve sarı-kırmızılı futbolcular "penaltı" bekledi ancak Çakır "devam" dedi.

Bu pozisyondan yaklaşık 4 dakika sonra bu kez Feghouli, 59. dakikada Hasan Ali ile girdiği ikili mücadele sonrasında meşin yuvarlak Hasan Ali'nin eline çarptı ancak Çakır bu pozisyonda da penaltı noktasını işaret etmedi.