'Pembe taksiler' yollarda

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Ürdün'de yaşayan üç çocuk annesi Nisrin Akoubeh, yoğun trafiğe çıkmadan önce otomobilinin yağını ve suyunu kontrol ediyor. Üç çocuk annesi Akoubeh, çalıştığı takside günde 10 saat mesai yapıyor. Bu, Ürdün'de ender rastlanan bir meslek.

Kadınların uzun süredir normal otomobiller kullandıklarını söyleyen Akoubeh, "Neden taksi de kullanamasınlar?" diye soruyor.

Akoubeh, Ürdün'de taksi sürücülüğünü kadınlar için de kabul edilebilir bir meslek haline getirmek isteyen bir grup kadın arasında. 31 yaşındaki eski hemşire ve dul olan Akoubeh, kadınların kullandığı 10 "pembe taksi”den birinde çalışıyor.

Müşterilerinin çoğu gece mesaisi yapan hemşireler, üniversite öğrencileri ve çocuklarını okula getirip götüren anneler.

SUUDİ KADINLAR DA MÜŞTERİLER ARASINDA

Pembe bir gömlek ve mavi bir kravat takan kadın sürücüler aynı zamanda, ülkeye gelen Suudi kadınlara da hizmet veriyor.

19 yaşındaki öğrenci Ghena el Asmar da taksi hizmetinden yararlananlar arasında. Genç kız, sadece kadınların kullandığı taksilerde kendini daha güvende hissettiğini söylüyor.

dünyabülteni