"Pembe otobüs talebimiz çarpıtılmaya çalışılıyor"

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından gerçekleştirilen 'pembe otobüs' talebi çalışması, tartışmalara neden oldu.

Söz konusu haklı talebin çarpıtıldığını dile getiren bazı siyasi partilerin kadın kolları ile STK temsilcileri, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çok faydalı olan bu projenin erkekler tarafından da sahiplenilmesinin çok önemli olduğunu ve bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Van Mustazaf Der Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Sivi, "Bir toplumda bir sorun, bir sıkıntı varsa erkeklerin de, bayanların da bu konuda hemfikir olup beraber çalışmaları gerektiğine kanaat getiriyoruz. Bu algı yersizdir. Bugün ortada bir sıkıntı varsa, bu kadının da, erkeğin de sıkıntısı oluyor, dolayısıyla bu işin her iki kesim tarafından savunulması da gayet normaldir. Bu projenin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekir." dedi.”

Toplu taşıma araçlarında bayan olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Sivi, "Yolcuların çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Kalabalığın içerisine bir bayan olarak girdiğimiz için ister istemez rahatsız oluyoruz. Rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz zaman tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bayanların rahat yolculuk yapabilecekleri ortamın mutlaka oluşturulması lazım. Tüm toplu taşıma araçlarında bu kolaylığın bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Van Mustazaf Der Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semra Karaman ise, yöneticiliğin bir koltuğa oturmakla sona ermediğini, her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Biz de pembe otobüs talebinde bulunuyoruz." dedi.

Karaman sözlerine şöyle devam etti:

"Allah bu çalışmayı gündeme getiren Sivil Dayanışma İnisiyatifi’nden razı olsun. Kesinlikle bu çalışmanın olması gerekiyordu. Dediğimiz gibi sadece pembe otobüs çalışması yeterli değil, tüm toplu taşıma araçlarının da buna dâhil olması gerekiyor. Ne yazık ki bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen saatlerce araç bekliyoruz ve gelen araç tıka basa dolu olabiliyor. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Herkesin bu konuda bizlere destek olması lazım. Müslüman bir ülkede yaşıyorsak ve halkın bu yönde bir talebi var ise yetkililerin bu konuya duyarsız kalmaması lazım."

'Pembe otobüs' talebinde bulunan bayanlara eşleri, babaları, kardeşleri ve yakınlarının destek olmasının eleştirilmesinin iyi niyetle bağdaşmayacağını dile getiren Van İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kadın Kolları Başkanı Nuray Dağaç ise, bu talebin en doğal hakları olduğunu söyledi.

Dağaç, "Hem hanımların hem de erkeklerin daha rahat yolculuk yapması için pembe otobüs istiyoruz. Binemediğimiz tıka basa dolu otobüsler yüzünden gideceğimiz yerlere geç kalmak da istemiyoruz. Mevzu cinsiyet ayrımcılığı değil, otobüslerin kalabalığını azaltacak seferler konulana kadar insanların rahat yolculuk hakkının gözetilmesidir. Bütün erkekleri aynı kefeye koymuyoruz ama rahatsız olacağımız kalabalık bir yolculuğu da uygun görmüyoruz. Karşıt görüşlü insanların rahat yolculuk talebini eşleri, babaları ve kardeşleri olan erkeklerin dile getirmesini çarpıtmalarının da iyi niyetli olmadığını görüyoruz. Bu konuda insan haklarını önemseyen herkesten de destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

HÜDA PAR Van Kadın Kolları Başkanı Neşe Uçak ise, "Kadınların bir sorunu varsa bu sorunla ivedilikle ilgilenilmeli ve çözüm yoluna gidilmeli." dedi.

Kadınların yaşadığı sorunlar konusunda yakını olan erkeklerin kendilerine yardımcı olmasından daha doğal bir durumun olmadığını dile getiren Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüslerin çok dolu olması, bayanların sürekli ayakta kalması, hem erkekler hem de kadınlar için büyük bir sıkıntı. Bu sıkıntının ortadan kaldırılması için bu kampanya başlatıldı. Kadınların kamusal alanlarda rahat hareket edebilmeleri için her türlü kolaylığın sağlanmasını istiyoruz. Yetkililer bu konuda üzerlerine düşen görevi geciktirmeden yerine getirmeliler. Başlattığımız bu kampanya 54 kuruluşun desteğini almış durumda. Halkımızın da kampanyamıza destek verdiğini görüyoruz. Yetki sahipleri bu konuya duyarsız kalmamalı."

Saadet Partisi (SP) Van Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Çakır da, belli bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden kampanyayı eleştirmelerine tepki gösterdi.

Çakır, "Erkeklerin bize destek olmasından rahatsız olanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Erkekler stantta dururken gelip görüntü alanlar ve bunu sosyal medyada algı oluşturma adına yayanların iyi niyetli olmadığını biliyoruz. Doğudaki örf ve adetler çok farklı. Burada herhangi bir çalışma ya da faaliyet içerisine girdiğimizde mutlaka erkeklerden destek görüyoruz, bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu durum batıda öyle değil. Orada kadınlar işlerini yalnız yürütebiliyorlar. Sivil Dayanışma İnisiyatifi de tanınan ve bilinen kurumlardan oluşuyor. Biz açtığımız stantlarda erkekler ile nöbetleşe durduk. Ama birileri bu işi sadece erkekler yönlendiriyormuş gibi bir çaba ve gayretin içine girdiler. Biz kadınlar yokmuşuz gibi davrandılar. Meseleyi çarpıttılar. Biz hakkımız olan 'pembe otobüs'ü istiyoruz. Bunu sadece belli bir kesim için de istemiyoruz, bunu örtülü veya örtüsüz bütün bayan kardeşlerimiz için istiyoruz ki bu kadınların en büyük hakkı." şeklinde konuştu.

ilkha