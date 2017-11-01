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Pelin Çift'in acı günü

TRT ekranlarında Hakkını Helal Et ve Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunan Pelin Çift, annesini kaybetti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:07
Pelin Çift'in acı günü

Sunucu Pelin Çift'in annesi Şahizer Çift hayatını kaybetti. Sahizer Çift için yarın öğle namazında Şakirin Camiinde cenaze töreni düzenlenecek. Ünlü sunucu dostlarına gönderdiği mesajda "Güzel annemi kaybettik. Cenazesi Çarşamba öğle namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Karacaahmet'e defnedilecek. Son görev için tüm dostları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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