Pelin Çift'in acı günü

Sunucu Pelin Çift'in annesi Şahizer Çift hayatını kaybetti. Sahizer Çift için yarın öğle namazında Şakirin Camiinde cenaze töreni düzenlenecek. Ünlü sunucu dostlarına gönderdiği mesajda "Güzel annemi kaybettik. Cenazesi Çarşamba öğle namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Karacaahmet'e defnedilecek. Son görev için tüm dostları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.