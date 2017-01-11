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11 Ocak Çarşamba 2017
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Peli Parquet ile doğa evinizde

Türkiye’nin önde gelen markalarından Peli Parquet ahşabın doğallığını mekanlarınıza taşıyor. Peli Parquet’nin Naturel Collection Afromosia ürünü kullanıldığı ortama büyülü bir görüntü kazandırıyor.

Peli Parquet ile doğa evinizde
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:41
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Yaşam alanlarına ahşabın doğallığını ve sıcaklığını getiren Peli Parquet, aynı zamanda kullanım avantajlarını da beraberinde sunuyor.

Ekonomik ve uzun süre dayanıklılığa sahip olan Peli Parquet’nin Naturel Collection Serisi mekanın daha bütün olarak algılanmasını sağlıyor. Evinizin her köşesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz seri klasikleşmiş doğal ahşap görünümü ile etkileyici mekanlar elde etmenize yardımcı oluyor.

Geniş ürün çeşitliliğiyle Peli lamine parke grubundan olan Naturel Collection on bir farklı renk çeşitliliğine sahip.

Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren Peli Parquet, trendleri yakından takip etmek isteyenler için vazgeçilmez bir yerde duruyor.

 
EtiketlerPeli Parquet
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