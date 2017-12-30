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Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanımız sayesinde...

Rol aldığı Baba 1,5 filminden ve geçirdiği rahatsızlıktan bahseden Açıkalın, ""Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:12
Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanımız sayesinde...

Uzun yıllardır projelerde yer almayan komedi oyuncusu Peker Açıkalın, kısa süre önce büyük bir rahatsızlık geçirerek ameliyat olmuştu. İyileşmesinde büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımlarından bahsetti. Kalbine pil takılan 54 yaşındaki oyuncu, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz” dedi. 

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE İYİYİM"

Geçtiğimiz yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum. Sağlığıma kavuştum" dedi ve ekledi, “Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz”

BABA 1,5 FİLMİ İLE GELMEYE HAZIRLANIYOR

Uzun zamandır dizi ve filmlerde rol almayan Peker Açıkalın, ‘Baba 1,5’ adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Baba 1,5’ filminde Rüzgar Erkoçlar’ın babası rolündeki bir mafya babasını oynayacak olan Peker Açıkalın, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti.

Filmde oynayacağı mafya babası karakterinden bahseden Peker Açıkalın, “Bizim babamız Türk babası, küfür ve kötü hareketleri yok. Türk örf ve adetlerine göre şekillenmiş bir baba” ifadelerini kullandı.

"KURAN'A GÖNÜLDEN İNANDIM"

3 yıl önce verdiği röportajda 30 yaşına kadar ateist olduğunu ancak daha sonra müslümanlığa yöneldiğini ifade eden Açıkalın, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Bir anda doğanın bana fısıldayan bir varlık olduğunu keşfettim. Ve dedim ki “Bunun bir sebebi olması lazım”... Oturup İncil’i okudum, arkasından Tevrat’ı ve Kuran’ı... Gerçekten Kuran’a gönülden inandım."

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde Kars’da doğan oyuncunun çocukluğu İstanbul Florya’da geçer. Ailesi manifaturacılık yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. İlk defa 1982 yılında “Kim Bunlar?” isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında seyirci karşısına çıkar.

2002 yılında komik olmayan tek rolünü “Kolay Para” filminde oynar ve bununla yine tek oyunculuk ödülünü alır: 2003 Sadri Alışık En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü. Bu film hayatında bir dönüm noktasıdır. “Kolay Para”dan sonra “Hababam Sınıfı” ekibine katılır ve Arzu Film’in bunu izleyen “Hababam” ve “Maskeli Beşler” serilerinin vazgeçilmez oyuncusu olur.

Kış ortasında üzerinde tişörtle oynadığı için önce zatürree olur, ardından aort kökü iltihaplanması nedeniyle tıp literatürüne geçen bir ameliyat geçirir. Kalbi 16 saat dışarıda kalarak aort kökü değiştirilir. 37 kiloya düşen Açıkalın, yarım kalan filmini sayıkladığı 97 günlük yoğun bakımdan adeta yeni bir insan olarak çıkar.

2006 yılında “ Avrupa Yakası” adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolünde oynadı. Birçok dizi ve filmde görev aldı. Peker Açıkalın, 1987 yılında oyuncu Nilüfer Açıkalın’la evlendi. 1994 yılında boşandılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu. Peker Açıkalın, 2005 yılında Melek Perim Taşkın’la (d.1986) evlendi,“Perim Yakut” (d.2006) adında bir kızı oldu. 2007 yılının mayıs ayında boşandılar.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 00:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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