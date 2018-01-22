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Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...

Trabzon`da 13 Ocak 2018 tarihinde Pegasus şirketine ait uçağın pistten çıkması ardından şirket önemli bir hassasiyet göstererek yolculara mağduriyet ödemesi olarak 2 bin TL ödedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...

Pegasus uçağının Trabzon'da yaşadığı kaza sonrası yolcuların hesaplarına şirket tarafından mağduriyet ödemesi olarak 2 bin TL para yatırıldı.

Trabzon’da 13 Ocak 2018 tarihinde Pegasus şirketine ait uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 162 yolcu sorunsuz tahliye edilmiş, uçak yapılan başarılı bir kurtarma operasyonu ile havalimanında müsait bir alana çekilmişti.

Uzmanpara'nın ulaştığı yetkililer kaza ardından, kişisel eşyalarının olduğu valizlerini ve çantalarını alamadıkları ve bu yönde gecikmeler olduğu için yolculara yaşadıkları mağduriyet nedeniyle bir hassasiyet göstergesi olarak bu ödemeyi yaptıklarını belirtti.

Ayrıca hesaplarına yatan bu ödemeleri kabul eden kişilerin bu parayı alsalar da dava açma hakkları yine devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
  1. Pegasus uçağı
  2. Trabzon
  • GayseriliGayserili16 dk önce
    Gayserililer ticaretin atasidir
  • YnsYns33 dk önce
    Bi daha ki Trabzon seferiniz ne zamandı acaba :)
  • mehmetmehmet1 sa önce
    eğer şirket suçlu değilse tek kuruş bile ödememeli ! yok suçlu ise diyorlar ki az kala canlı canlı yanarak ölecektiniz yada denizin dibinde boğularak ölecektiniz, şansa ölmediniz uçak kayaya takıldı durdu ,bunun bedeli de 2 bin tl ! :D avrupada olsaydı bu olay aynı şirket avrupalı yolculara acaba kaç para öderdi ? tahminim en az 10 bin euro !
  • Kare Murat Kare Murat 1 sa önce
    Bende o uçakta olabilirdim. 100 kaatta bana yollasalardı iyiydi.
  • FurkanFurkan1 sa önce
    Ben olsam tazminat davası açar daha çok talep ederdim. Bozuk uçak kullanıp durmasınlar.
  • AslanAslan1 sa önce
    Aynen dostum en azından 1000 lira bizede gider yani :)
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Bizim uçakta geçen bi türibilansa girmişti
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