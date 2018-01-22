Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...

Pegasus uçağının Trabzon'da yaşadığı kaza sonrası yolcuların hesaplarına şirket tarafından mağduriyet ödemesi olarak 2 bin TL para yatırıldı.



Trabzon’da 13 Ocak 2018 tarihinde Pegasus şirketine ait uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 162 yolcu sorunsuz tahliye edilmiş, uçak yapılan başarılı bir kurtarma operasyonu ile havalimanında müsait bir alana çekilmişti.

Uzmanpara'nın ulaştığı yetkililer kaza ardından, kişisel eşyalarının olduğu valizlerini ve çantalarını alamadıkları ve bu yönde gecikmeler olduğu için yolculara yaşadıkları mağduriyet nedeniyle bir hassasiyet göstergesi olarak bu ödemeyi yaptıklarını belirtti.

Ayrıca hesaplarına yatan bu ödemeleri kabul eden kişilerin bu parayı alsalar da dava açma hakkları yine devam ediyor.