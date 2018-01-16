Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An itibariyle...

Pegusus, 13 Ocak'ta iniş sırasında kaza geçiren PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağı ile ilgili resmi açıklamada bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 15:15
Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An itibariyle...

Pegusus Hava Yolları, 13 Ocak'ta iniş sırasında kaza geçiren  PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağı ile ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

Pegusus konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.
 
Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.
 
Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. "

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:15
  1. pegasus
  2. trabzon
  3. kaza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınıra gönderilen zırhlı araçlar Kızıltepe'ye ulaştı
    1. Sınıra gönderilen zırhlı araçlar..
    2. Polis, uyuşturucu kartelinin evine..
    3. New York Times meydanında polise..
    4. 'ABD karşısında baş eğecek değiliz'
    5. İşte yılın ilk seçim anketi
    6. 'Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin..
    7. Aslanlar yola çıktı! Kaçacak delik..
    8. Kahraman kadının refleksi sosyal..
    9. ABD resmen tehdit ediyor! Türkiye'den..
    10. Bu döner vejeteryanlara bile et yedirtir
    11. Muhalifler Astan'ı ele geçirdi
    12. Görenler dehşete düştü! Binanın..
    13. ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine..
    14. O isim Dışişleri Sözcüsü oldu
    15. Ortadoğu'nun en büyük bankası..
    16. Türk komandoları ilk oraya girecek
    17. Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An..
    18. İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf..
    19. 'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız'..
    20. Galatasaray Hakan Balta için kararını..
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu