PEGASUS’a 25 yeni uçak geliyor

Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında verdiği 75’i kesin toplam 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında, 25 adetlik satın alım opsiyonunu A321neo uçak tipi için kullanma kararı aldı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “2012 yılında verdiğimiz 12 milyar dolar değerinde toplam 100 uçaklık Airbus siparişimiz, verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük siparişti. Bu siparişin ilk uçaklarını 2016 yılı 3’üncü çeyreğinde teslim almaya başladık.

A321 NEO 43’e ulaştı

Şimdi ise aynı siparişin opsiyonlu 25 uçağını filomuza katmak üzere Airbus ile anlaşma sağladık” dedi. 25 adet Airbus A321neo tipi uçak, 2022 yılında 5 adet, 2023 ve 2024 yıllarında ise 10’ar adet olmak üzere Pegasus filosuna katılacak. Böylece 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında Pegasus tarafından kesin siparişi verilen A321 neo sayısı 43’e ulaştı.