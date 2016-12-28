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Pegasus, Türkiye’nin 2'nci büyük hizmet ihracatçısı oldu!

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlediği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasında, hem Türkiye genelinin hem de sektörünün 2. hizmet büyük ihracatçısı seçildi.

Pegasus, Türkiye’nin 2'nci büyük hizmet ihracatçısı oldu!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 21:18
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Pegasus, Türkiye’nin 2. büyük hizmet ihracatçısı seçildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hizmet sektörlerinde ihracat yapan firmaları “döviz kazandırıcı hizmet ticaretine” yönelik sıraladığı araştırmasında, Türkiye’deki tüm hizmet sektörü kuruluşları arasında en fazla ihracat yapan 2. şirket seçilen Pegasus, aynı zamanda kendi sektörünün de 2. büyük kurumu oldu.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ödülle ilgili yaptığı açıklamasında, “Türk sivil havacılığının şahlanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 2003 yılında aldıkları serbestlik kararına dayanır. Türk sivil havacılığı ve Pegasus bugün ülkemize en çok döviz kazandıran kurumların başında yer alıyorlarsa, bunu kuşkusuz sektörümüzün önünü açan iradeye borçludur. Ülkemize en çok dövizi kazandıran kurumlarından biri seçilmemiz Pegasus için büyük bir onur ve gurur vesilesi olduğu gibi doğru yolda olduğumuzun da önemli bir kanıtıdır. Bacasız sanayiye hizmet etmeye ve ülkemizin yurtdışında tanıtımına tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi

TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla tamamlanan araştırmada 11 kategoride dereceye giren firmalar ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende aldı. Pegasus, hem Türkiye’nin ilk 10 en fazla hizmet ihracatı yapan kurumlar hem de Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri kategorisinde 2. büyük şirket seçildi.

Pegasus Hava Yolları Hakkında

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus,  2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 33’ü yurt içinde, 69’i yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 101 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir. Pegasus, 2012 yılında Airbus firmasıyla imzaladığı ve teslim tarihindeki tutarı yaklaşık 12 milyar USD olan, 25 adedi opsiyonlu 100 uçaklık filo siparişi ile sipariş verdiği tarih itibariyle  Türk Sivil Havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük siparişe imza atmıştır.

 
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