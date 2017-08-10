Pedofili sapkınlığı Batı'dan yayılıyor

Pedofili sapkınlığı hakkında düzenlenen istatistikler, Batı dünyasının içerisine düştüğü büyük ahlaki erozyona işaret ediyor. İstatistikler, Amerika ve Avrupa'da toplumun çeşitli katmanlarında bu hastalığın yaygınlaştığını gösterse de kiliselerdeki cinsel istismar ve tecavüz olaylarıyla ilintili olarak binlerce rahip ve papazın öne çıkması dikkat çekiyor.

Yaklaşık 8 bin papaz pedofili ile suçlandı

Vatikan tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada 2004 yılından bu yana yaklaşık bin papazın çocuk istismarı nedeniyle meslekten men edildiği, 3 bine yakın papazın da aynı suçtan dolayı daha hafif cezalara çarptırıldığı belirtilmişti. Bununla beraber yine aynı dönemde Vatikan'a yapılan cinsel taciz şikâyet sayısı ise 4 bin dolaylarında.

Kurbanların yüzde 70'ten fazlası erkek çocuklar

İlke Haber Ajansı muhabirlerinin derlediği, bağımsız kaynaklar tarafından hazırlanan raporlar ise bu rakamların çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu raporlarda dikkat çeken önemli bir diğer nokta ise kiliselerdeki cinsel istismar vakalarındaki kurbanların yüzde 70'ten fazlasını erkek çocukların oluşturması. Raporlara göre, istismara maruz kalanların büyük bir kısmı 11-14 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarından oluşurken, çocukların arasında 3 yaşındakiler de bulunuyor.

Pedofili sapkınlığına Batı'nın nerdeyse tüm ülkelerinde rastlanırken ilk sıralarda ise İrlanda, Kanada ve Amerika geliyor.

Başlangıçta kilise içinde yaşanan bu gayr-i insani durumları haber yapan basın yayın organları kiliseden baskı gördü. Toplumdan ve mağdur ailelerinden tepkilerin artmasıyla kısmen de olsa bu sapkınlığa tepki çeken haberler tekrar yapıldı.

İlk zamanlar kilise, medyada çıkanlara haber ve raporlara tepki gösterdiyse de takip eden yıllarda yapılan resmî istatistiklere tepkisiz kalamadı.

Konu hakkında dalında uzman olan sosyolog ve psikologlar, başta kiliseler olmak üzere Batı toplumunda yaygınlaşan bu sapkınlığın nedenleriyle ilgili çok yönlü araştırmalar yaptı.

"Pek çok rahip kadınlarla, erkeklerle, çocuklarla cinsel ilişkiye giriyor"

The Boston Globe de yazan ve aynı zamanda pedofili konu alan "Spotlight" filminde yaptığı araştırma ve çalışmaları canlandırılan Michael Rezendes, bu sapkınlığın sebepleri ile ilgili bir röportajında şunları söylemişti:

"Katolik inancında rahiplerin evlenmeme zorunluluğunun sorunla elbette bir ilişkisi var. Katolik Kilisesi'nde bu oranın yüksek olmasının nedeni bence cinselliğin yasaklanması nedeniyle oluşan sır ve gizlilik dolu ortam. Sonuçta kitaba göre hiçbir rahibin hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmemesi gerekiyor. Ancak gerçekte pek çok rahip kadınlarla, erkeklerle, küçük bir kesim ise çocuklarla cinsel ilişkiye giriyor. Ve aslında her türlü cinsel ilişki yasak olduğu için de hepsi birbirini kolluyor. Burada ciddi bir ikiyüzlülük var. Hepsinin çıkarı her şeyin gizli kalmasında. Bu durumda da eğer bir rahip kendisi kadınlarla ya da erkeklerle cinsel ilişkiye giriyorsa çocukları taciz eden diğer bir rahibi, biliyorsa da rapor etmiyor. Bütün bu halka bir gizlilik kültürü oluşturmuş."

Geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da yayınlanan bir başka rapor da kiliselerde pedofili vakalarının vardığı boyutu gözler önüne seriyordu.

Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda pedofili sapkınlığı daha fala görünüyor

Rapora göre, on binlerce kız çocuğuna papazlar tarafından tecavüz edildi. Tecavüzler, 1945 yılından günümüze değin sürdü. Katolik Kilisesi'ne bağlı okullardaki olaylara yönelik inceleme, 1945 yılından itibaren kız çocuklarına papazlar tarafından tecavüz edildiğini ortaya koydu. Rapor fiziki ve psikolojik tecavüzlerin günümüze kadar süregeldiğini ve birçok çocuğun bu sapkınlıktan etkilendiğini ortaya koydu.

150 dosyayı inceleyen komisyon, meydana gelen tecavüzlerin büyük kısmının 14 yaş altı çocuklara yapıldığını ve bu sayının da on binleri bulduğunu ifade etti.

Katolik okullarında 20 bine yakın çocuk tecavüz kurbanı oldu

2011 yılında Hollanda'da yayınlanan yine başka bir raporda ise Katolik okullarda erkek çocuklarının uzun yıllar tecavüze uğradığı ve 20 bine yakın erkek çocuğunun tecavüz kurbanı olduğu belirtilmişti.

Belçika'da Katolik Kilisesi'nde din adamlarının yıllar boyunca yaptıkları tecavüzleri araştıran Adriaenssens komisyonunun yayınladığı 200 sayfalık raporun basınla paylaşılan özet notlarında, komisyonun başkanı Psikiyatr Peter Adriaensens olayın çok vahim boyutlarda olduğunu belirtmişti.

Komisyon, 124'ü tecavuze uğrayanlar, gerisini yakınları ve tanıkların oluşturduğu toplam 475 şikâyeti detaylı incelemiş, ifadelerine başvurmuştu.

Tecavüz mağduru kimi çocuklar intihar etti

Komisyon raporunda 2 yaşındaki çocukların bile tecavüze uğradığı, tecavüze uğrayanlardan 13'ünün intihar ettiği, 6'sının ise intihara teşebbüs ettiği belirtilmişti. Komisyon raporunun yayınlanmasından hemen sonra baskın yapan Belçika polisinin bazı dosyalara el koyması olayın gerçek boyutlarının rapordan çok daha vahim olduğunu düşündürdü.

Belçika Katolik Kilisesi, Brugge Piskoposu Roger Vangheluwe 1973-1986 yılları arasında yeğenine tecavüz ettiğini itiraf ederek istifasını sunmuş, komisyon raporundan hemen sonra bilinmeyen bir yere taşındığı belirtilmişti.

Buna benzer yayınlanan birçok rapordan sonra, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın da farklı ülkelerinde kilise görevlileri hakkında açılan davaların birçoğunda kilise ile sanıklar hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

öte yandan Amerikan Katolik Kilisesi'nde son 40 yıl içerisinde 1500 papaz, binlerce koro çocuğunu cinsel yönden taciz ettiği de raporlara yansırken, bu cinsel saldırılar sarkıntılıktan tecavüze kadar uzanıyor.

Avustralya'da, Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in itiraflarıyla da gündeme gelen çocukları cinsel istismar vakaları, tartışılıyor. Kardinal Pell, Avustralya çocuk cinsel istismarına yönelik kraliyet komisyonuna tanık olarak verdiği ifadede, küçük yaştakilerin cinsel istismarı iddialarında Katolik rahiplerin inkârlarını kabullenmeye daha meyilli olduklarını söylemişti.

Peki, pedofili (sübyancılık) nedir? Pedofili sapkınları çocukları nasıl tuzağa düşürüyor? Pedofili sapkınlarını nasıl tanıyabilirsiniz? Aileler çocuklarını pedofili sapkınlarından nasıl koruyabilir?

Uzmanlar, ebeveynlerin "pedofili", halk diliyle "sübyancılık" sapkınlığı hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirtirken, günümüz toplumlarında başta internet olmak üzere teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla manevi yozlaşmanın yaşandığını, bunun da çocuk istismarı gibi kimi cinsel sapkınlığı artırdığını ifade ediyorlar.

Çocuk istismarının birçok boyutunun olduğunu söyleyen uzmanlar; fiziksel, duygusal istismar, ihmal ve cinsel istismar olarak bunun kategorize edilebileceğini, bunlar içinden ise en zor anlaşılanın cinsel istismar olduğunu belirtiyorlar. Bunun nedenin ise kurbanın çeşitli nedenlerden dolayı bu cinsel saldırıyı gizli tutması veya cinsel istismara uğradığını anlayacak yaşta olmamasından kaynaklandığına dikkat çekiyorlar.

Çocuklar en çok güvendikleri insanlara karşı savunmasızdırlar!

Çocuklar pedofili sapkınlarına karşı savunmasız durumdalar. Pedofili sapkınları çocukları tuzaklarına ilk önce onların güvenlerini kazanarak düşürüyor. Güvendiği kişi tarafından yapılan şeyin olumsuz bir şey olduğunu anlayamayan çocuklar, bazen onları korumak için de sessiz kalıyorlar.

Pedofili sapkınlarının kişilik özellikleri ve eylemleri nasıldır?

Pedofili sapkınları aile içinde ve dışında sosyal ilişkileri kısıtlı daha çok içe kapanık, eşi ya da ailesiyle sıcak ilişki kuramayan psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açıdan olgunlaşmamış kişiliğe sahiptirler. Araştırmalara göre pedofili sapkınlarını ortalama 40 ila 70 yaş aralığındaki kişilerden oluşuyor.

Pedofili sapkınlarının eylemlerinde genellikle zor kullanmadığı, aksine önce masum dokunma sonra uygunsuz dokunma, müstehcen resimler gösterme, pornografik videolar izletme gibi birçok fizik manipülasyon ve desensitizasyon uyguladıkları tespit edilmiştir. Bu sapkın kişiler için internet ortamı; bilgi edinme, mağduru belirleme, ilişki kurma, fantezi geliştirme, diğer sapkınlığı olan kişilerle bağlantı kurma gibi birçok sapkın arzularını karşılamak için bir araçtır.

Cinsel istismara maruz kalan çocuklar çeşitli ruhsal bozukluklar yaşar

Diğer istismar çeşitleriyle karşılaştırıldığında en ağır yaralar cinsel istismara bağlı gelişir. Çocuk bu travmayı ömür boyu unutamaz. Yapılan araştırmalar özellikle erkek çocukların ilerde istismarcı olma risk taşıdığını belirtmektedir. Çünkü istismarcıların birçoğu ergenlik öncesi dönemde istismar edilmiştir. İstismara uğrayan çocukları bekleyen diğer risk ise alkol ve madde bağımlılığıdır. Bunun yanı sıra yetişkinlikte çeşitli cinsel işlev problemleri yaşama riskleri vardır. Çocuklar travmaya çok çeşitli tepkiler verebilir. Kısa vadede veya uzun vadede travmanın etkileri farklı şekilde ortaya çıkabilir. Depresyon, uyku bozuklukları, kabus görme, ağlama krizleri, iştahın kesilmesi veya artması, altına kaçırma gibi farklı davranışlar ortaya çıkabilir. Aileler, çocuklarının davranışlarında bir değişiklik hissederse, çocuklarını dikkatli şekilde gözlemeleri, gün içine kimlerle vakit geçirdiklerini öğrenmeleri ve takip etmeleri gerekiyor. Eğer bu belirtiler daha da artarsa mutlaka uzmandan, pedagogdan profesyonel bir destek almaları gerekiyor.

Pedofili sapkınlarına karşı ebeveynlerin alabileceği önlemler:

- Çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğini takip edin. Çevrenize yeni taşınan bir komşu varsa ve çocuğunuzla çok ilgiliyse, o komşu hakkında biraz bilgi toplayın.

- Çocuğunuzun internete ulaşımını kontrol edin. Ev dışında internete ulaşımı var mı kontrol edin ve bilgi edinin.

- Çocuğunuzun arkadaşlarıyla iletişim içinde olun ve son zamanlarda garip davranışları var mı arkadaşlarından öğrenin.

- Çocuğunuzun yakınındaki kişilere karşı dikkatli olun.

- Çocuğunuzla iletişim içinde olun. Çocuğunuzla iletişiminiz bozuksa profesyonel destekle iletişiminizi geliştirin.

- Çocuklarınızın davranışlarını gözlemleyin. Bir şeyden şüphe ederseniz doğru şekilde konuşmaya çalışın.

ilkha