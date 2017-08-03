Pedallar Başakşehir Spor Parkı’na taşındı

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe sakinlerinin kullanımı için 250 adet bisiklet bulunuyor. Şamlar Tabiat Parkı’na gidemeyen vatandaşlarında faydalanabilmesi için 50 bisiklet Başakşehir Spor Parkı’na yerleştirildi. Tesise üye olan vatandaşlar sporcu kimlik kartlarını tesise bırakarak gün boyu bisikletleri kullanabiliyor. Başakşehirliler spor parkı bünyesinde yer alan bisiklet parkurunda çocukları ile birlikte pedal çeviriyor. Bisikletler 7 gün, sabah 08.00-22.00 saatleri arasında kullanıma açık.

AİLE BOYU PEDAL ÇEVİRİYORLAR

Çocukları ile birlikte bisiklet süren vatandaşlar uygulamadan çok memnun.

Muhammet Ali Özduman: “3 çocuğum Başakşehir spor parkında jimnastik kursuna gidiyor. Önceleri çocuklarımızı bisiklet sürmeye getiriyorduk. Daha sonra eşimle ben de bisiklet kullanmaya başladık. Çok memnunuz.”

Bahar Özduman: “Bisiklet kullanmayı burada öğrendim. Bisikletler çok güzel ve kullanımı çok rahat. Hafta da 3 gün eşim ve çocuklarımla beraber burada ki özel bisiklet parkurunda bisiklet sürüyoruz.”

Ayşe Gürak Kirpikler: “Başakşehir’e yeni taşındım. Spor parklarını ve bisiklet uygulamasını da görünce iyi ki buraya taşınmışım, diyorum. Tesisimizin bu hizmetinden çok memnunum. Bisikleti küçüklüğümden beri çok seviyorum ve kullanıyorum. Bana özgürlük hissi veriyor. Spor parkına çocuğumla birlikte yüzmeye geliyoruz. Şimdi de birlikte bisiklet sürmeye başladık, çok güzel vakit geçiriyoruz. Tesisimizden çok memnunuz, gayet temiz ve hocalarımız bizle çok ilgileniyorlar. Sporun her zaman hayatımızda olması lazım.”

Hüseyin Morkan: “Oğlum spor parkında yüzme ve karate kursuna geliyor. Onu beklerken bende bisiklet kullanıyorum. Uygulamadan çok memnunum, çok güzel bir imkân.”