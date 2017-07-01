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Pedagojik değil ideolojik

MEB’in eğitim kurumlarında mescit ve şadırvan bulundurulması kararına eğitimcilerden destek geldi. Eğitimciler, “MEB’in aldığı bu karar reform niteliğindedir. Meselenin çarpıtılmaya çalışılması pedagojik bir kaygıdan değil ideolojik bir saplantıdan ibarettir” dediler.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40
Pedagojik değil ideolojik

ONUR KUZU / İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB)her derecede okullarda mescit ve şadırvan bulundurma kararına yönelik düzenleme, eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, MEB’in aldığı kararın bir ihtiyacın tezahürü olduğunu kaydederek, “Temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda mescid, şadırvan gibi dini vecibelerin yerine getirildiği alanların oluşturulması doğru bir adımdır” dedi. İbadet özgürlüğünün en temel hak olduğunu vurgulayan Selvi, “Din eğitimi veya din özgürlüğü gibi konular temel hak ve özgürlüklerin merkezinde yer alır. Bu anlamda da bir Müslümanın dini vecibelerini yerine getirebilmesi için bulunduğu yerlerde mescid ve şadırvanın bulunması gerekli bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu. MEB’in kararının okullarda öğrenciler arasında ayrım oluşturacağını ve bunun inanç baskısı olduğunu söyleyen şer odaklarına karşı eleştirilerde bulunan Selvi, “Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede dini vecibelerinin yerine getirilebileceği karara karşı olmak doğru değildir. Yıllardır dine tahammül edemeyenlerin saldırılarını yadırgamıyoruz. Bir baskıdan söz edilecekse eğer bu baskı inançsızlık baskısıdır. Kendileri özgürlüklerden söz ederler ama özgürlük tanımlamasının kendilerine uyup uymamasına bakarlar” diye konuştu. 

PEDAGOJİYİ KİRLİ İDEOLOJİLERİNE ALET ETMESİNLER

Kararı eleştirenlerin meseleye pedagojik değil ideolojik baktığına dikkat çeken Selvi, “Pedagoji gibi önemli bir hususu kendi kirli emellerine alet etmelerini doğru bulmuyoruz. Bunlar yanlış, saptırma yaklaşımlardır. Pedagojinin temelinde insanların özgürce, inancıyla, öz güveniyle görevlerini yerine getirebileceği ortamın temin edilmesi gerekir. Bunlar olmadıktan sonra diğer kararların kriz ortamı içerisinde gelişmesi mümkün olmaz. O yüzden pedagojiyi de dillerine dolamasınlar” şeklinde konuştu. Dünyadaki din eğitimine yönelik açıklamalarda da bulunan Selvi, “Din eğitimi özel ve genel din eğitimi olarak ikiye ayrılır. Genel din eğitimi herkese verilirken Özel din eğitimi biraz daha nitelikli ve ayrıntılı olduğu için isteğe bağlı olarak verilir. Din eğitimini vereceksiniz ama dinin vecibelerini yerini getirmek için açılmak istenen mekânlara karşı gelerek, Müslümanım diyen bir millete bunu reva görmeyeceksiniz. Bunlar toplumdan kopuk inançsızlığı ilke edinmiş kendi dar çevrelerinde yaşayanların tavırlarıdır” ifadelerini kullandı. 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Ingiliz uğur dundar duymasin. Simdi kriz geçirebilir. Okulun çatısında namaz kılan gençlerikorkunç diye haber yapan bu yaratık simdu ne söyleyecek merak ediyoruz.
  • Abdülaziz Abdülaziz 1 sa önce
    Mescid muhaliflerinin yapmak İstedikleri islam ve vatan düşmanlığı .Yapamayacaklar ,insanları AB ye ABD ye köle yapamayacaklar . Vatanı parçalayıp ona buna peşkeş çekemiyecekler , ya akıllanıp vatana millete kendilerine hayırlı insanlar olacaklar . Yada ömürleri bittip ecel geldiğinde imansı kfr leşi olacaklar .
  • ŞeymaŞeyma1 sa önce
    Gel de oy verme şimdi, nankörlük yapana Allah hesap sorar..
  • hrnhrn2 sa önce
    Birde TAM DA RAMAZAN BAYRAMINDA lgbt yürüyüşüne izin verenler cezalandırılmalı,%80 MÜSLÜMAN OLAN BİR DEVLETTE BAYRAM GÜNÜ sapıklara NASIL İZİN VERDİ? Niye bir iki gün sonra -yada hiç yapılmaz,%80 HAKKI NERDE ?
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